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بلينكن: نترك الباب مفتوحا لمخرج دبلوماسي بشأن أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 10:25 مساء
بلينكن: نترك الباب مفتوحا لمخرج دبلوماسي بشأن أوكرانيا
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة مستعدة «لدعم الجهود الدبلوماسية» لأوكرانيا لضمان وقف إطلاق النار مع روسيا، في وقت تعقد جولة ثانية من المفاوضات بين البلدين الخميس.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي، «نترك الباب مفتوحًا لمخرج دبلوماسي»، لكن «التوصل إلى ذلك يكون أكثر صعوبة في ظل دوي إطلاق النار وتقدم الدبابات».

وأكد المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي، الأربعاء، أن وفدًا أوكرانيًّا يتوقع وصوله، صباح الخميس، إلى بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع الجانب الروسي، موضحًا أن وقفًا لإطلاق النار سيكون على جدول أعمال المباحثات بين موسكو وكييف.

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