ماكرون: لسنا في حرب ضد روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، «لسنا في حرب ضد روسيا»، مؤكدًا: «إننا اليوم إلى جانب جميع الروس الذي يرفضون أن تشن حرب جائرة باسمهم، ويتحلون بروح المسؤولية وشجاعة الدفاع عن السلام».

وأضاف الرئيس الفرنسي، في كلمة متلفزة، «نعلم جميعًا ما يربطنا بهذا الشعب الأوروبي العظيم، بالشعب الروسي الذي بذل تضحيات كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية لإنقاذ أوروبا من الجحيم»، وفق «فرانس برس».

وأكد ماكرون عزمه على «البقاء على اتصال» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ بهدف «إقناعه بالتخلي عن السلاح» بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وقال الرئيس الفرنسي: «اخترت أن أبقى على اتصال، قدر ما أستطيع وقدر ما هو ضروري، مع الرئيس بوتين للسعي من دون هوادة إلى إقناعه بالتخلي عن السلاح» و«لتجنب انتشار واتساع النزاع قدر ما يمكننا».

شروط بوتين لوقف إطلاق النار

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين الماضي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يشترط لوقف غزو أوكرانيا الاعتراف بالقرم كأرض روسية وإعلان «حياد» كييف، وتخلي الحكومة الأوكرانية عن «نازيتها».

وقال الكرملين، في بيان إثر اتصال هاتفي بين الرئيسين، إن بوتين اشترط «الاعتراف بسيادة روسيا على القرم ونزع سلاح الدولة الأوكرانية، وتخليها عن نازيتها وضمان وضعها الحيادي» لتسوية النزاع.

ساعة ونصف من المحادثات

وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى نظيره الروسي لنحو ساعة ونصف الساعة، طالبًا منه وقف الضربات التي تستهدف المدنيين وتأمين الطرق في أوكرانيا، وقد «أكد بوتين أنه عازم على ذلك»، بحسب ما أعلن الإليزيه.

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كذلك، تشاور ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «مرارًا في الساعات الأخيرة» بحسب الرئاسة الفرنسية.