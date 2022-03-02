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المفاوض الروسي يتوقع وصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا الخميس لاستكمال المحادثات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 09:41 مساء
المفاوض الروسي يتوقع وصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا الخميس لاستكمال المحادثات
الوفدان الأوكراني والروسي خلال مفاوضاتهما في بيلاروسيا. (الإنترنت)
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أعلن المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي، الأربعاء، أن وفدًا أوكرانيًّا يتوقع وصوله، صباح الخميس، إلى بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع الجانب الروسي، موضحًا أن وقفًا لإطلاق النار سيكون على جدول أعمال المباحثات بين موسكو وكييف.

وقال ميدينسكي إن «الوفد الأوكراني غادر كييف. نتوقع أن يكونوا هنا صباح غد»، مؤكدًا أن الجانبين اختارا «معًا» لإجراء المفاوضات موقعًا في بيلاروسيا، ليس بعيدًا من الحدود مع بولندا»، بحسب «فرانس برس».

وقال الكرملين،في وقت سابق الأربعاء، إن الوفد الروسي مستعد لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، في اليوم السابع لهجوم موسكو على هذه الدولة المجاورة الموالية للغرب. وأوضح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، «وفدنا سيكون جاهزًا لمتابعة المحادثات»، مشيرًا إلى أن الوفد يتوقع استئناف المحادثات، مساء الأربعاء.

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وأجرى الوفدان، الروسي والأوكراني، جولة أولى من المشاورات منطقة الحدودية الأوكرانية-البيلاروسية الإثنبن الماضي وغادر الجانبان «للتشاور مع عواصمهم»، بعد أن اتفقا على إجراء «جولة ثانية» من المحادثات، حسبما أعلن الطرفان. 

سلسلة أولويات تتطلب بعض القرارات 
وقال ميخايلو بودولياك، أحد المفاوضين الأوكرانيين، إن «الطرفين حددا سلسلة أولويات ومواضيع تتطلب بعض القرارات» قبل إجراء جولة ثانية من المفاوضات، فيما أشار نظيره الروسي فلاديمير ميدينسكي إلى أن اللقاء الجديد سيحصل «قريبًا» على الحدود البولندية-البيلاروسية.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلن الأحد، إن أراضي بيلاروسيا لا تصلح منصة للمحادثات مع موسكو، بسبب «أعمال عدائية» صادرة عن مينسك، وذلك بعد ساعات من إعلان الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن وفدًا روسيًّا وصل إلى بيلاروسيا؛ لإجراء محادثات مع الأوكرانيين.

وأعرب الرئيس الأوكراني، في مقطع فيديو وقتها، عن انفتاحه على الحوار في أماكن أخرى «لا تبدي عدوانية تجاه أوكرانيا مثل وارسو، وبودابست، وإسطنبول»، متهمًا روسيا بمهاجمة بلاده انطلاقًا من بيلاروسيا، وفق موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني.

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