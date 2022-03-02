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عقوبات أميركية «مدمرة» جديدة على قطاع الدفاع الروسي وبيلاروسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 09:06 مساء
عقوبات أميركية «مدمرة» جديدة على قطاع الدفاع الروسي وبيلاروسيا
دبابة روسية بعد دخولها حدود أوكرانيا. (الإنترنت)
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أعلن البيت الأبيض، في بيان الأربعاء، فرض عقوبات اقتصادية جديدة وصفها بأنها «مدمرة»على بيلاروسيا، ردًّا على تأييدها غزو روسيا لأوكرانيا. 

وقال البيان إن واشنطن اتخذت إجراءات محددة أيضًا تستهدف صناعة الدفاع الروسية، وفق «فرانس برس».

وفي سياق متصل أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن فرض عقوبات على واردات النفط الروسية إلى الولايات المتحدة ردًّا على غزو أوكرانيا «ليس مستبعدًا». وقال بايدن للصحفيين: «لا شيء مستبعدًا»، وذلك ردًّا على سؤال حول احتمال أن يكون النفط الهدف التالي لعقوبات أميركية وأوروبية غير مسبوقة على موسكو.

 شل العملة الروسية وقطاع البنوك التجارية
وفرضت الولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين، عقوبات تهدف إلى شل العملة الروسية وقطاع البنوك التجارية وخطوط الطيران وقطاعات أخرى.

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في خطاب إلى الأمة، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة فرضت على موسكو عقوبات اقتصادية، وأقرت قيودًا على التصدير إلى روسيا ردًا على غزوها أوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وقال بايدن إن أربعة مصارف روسية ستضاف إلى قائمة العقوبات، كما سيتم حرمان روسيا من أكثر من نصف وارداتها من المنتجات التكنولوجية المتطورة، معتبرًا أن هذا «سيكبد الاقتصاد الروسي تكاليف باهظة، على الفور وعلى المدى البعيد في آن واحد».

عقوبات تستهدف وزير دفاع روسيا وقادة جيشها
فرض الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عقوبات على 22 من كبار الضباط العسكريين البيلاروسيين، على خلفية دور مينسك في مساعدة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأدرجت أسماء ستة جنرالات و16 ضابطًا برتبة كولونيل، في لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي لأن «بيلاروسيا تشارك في غزو روسي لا مبرر له ضد أوكرانيا، بإتاحتها العدوان العسكري من أراضيها»، حسبما جاء في اللائحة الرسمية للعقوبات. وتشمل العقوبات حظر السفر إلى دول التكتل الأوروبي وتجميد أصول.

وفرض الاتحاد الأوروبي، في 25 فبراير، عقوبات على وزير دفاع روسيا سيرغي شويغو وقادة جيشها، ضمن حزمة تدابير ردًا على اعتراف موسكو باستقلال منطقتين أوكرانيتين انفصاليتين، ونصّت عقوبات التكتل، المكون من 27 دولة، على تجميد أصول وحظر منح تأشيرات لشخصيات رفيعة المستوى من بينها قادة جيش البر والبحرية والقوات الجوية الروسية وكبير موظفي الكرملين ومدير قناة «آر تي» التلفزيونية الحكومية والناطقة باسم وزارة الخارجية.

 غلق كامل المجال الجوي الأوروبي 
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد الماضي، غلق كامل مجاله الجوي أمام كل الطائرات الروسية بما فيها «الطائرات الخاصة للمتمولين»، وذلك ردًا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقالت المسؤولة الأوروبية «نقترح (على الدول الأعضاء) أن تمنع كل الطائرات العائدة إلى روسيا، وتلك المسجلة في روسيا أو التي تتحكم فيها مصالح روسية. لن تتمكن بعد اليوم من الهبوط والإقلاع والتحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي».

في المقابل أعلنت روسيا، الأحد، إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، ردًّا على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول لمعاقبة موسكو بعد هجومها على أوكرانياوقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن هذا الحظر سينطبق أيضًا على رحلات الترانزيت التي تسيِّرها الشركات المعنية عبر المجال الجوي الروسي

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