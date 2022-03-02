الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب روسيا بإنهاء الحرب في أوكرانيا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارًا يطالب روسيا «بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا» بأغلبية أصوات 141 دولة، فيما عارضته 5 دول، وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين، بين 193 دولة عضو.

ويطالب القرار، الذي قوبل تبنيه بالتصفيق بعد أكثر من يومين من المداخلات، موسكو «أن تسحب على نحو فوري وكامل وغير مشروط جميع قواتها العسكرية» من أوكرانيا، و«يدين قرار روسيا زيادة حالة تأهب قواتها النووية»، وفق «فرانس برس».

نداء عاجل لجمع 1.7 مليار دولار

وأطلقت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة لها، أمس الثلاثاء، نداءً عاجلًا لجمع 1.7 مليار دولار، بهدف تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بعد الهجوم الروسي. ومن هذا المبلغ الإجمالي، سيساهم 1.1 مليار دولار في مساعدة ستة ملايين شخص في البلاد لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر، وفق بيان صادر عن المنظمة التي قدرت كذلك أن 12 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة في أوكرانيا.

واندلعت الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، عندما بدأت روسيا ما أسمته «عملية عسكرية» تستهدف حماية المواطنين الأوكرانيين شرق البلاد، وتصفه كييف والغرب بأنه «غزو» لدولة ذات سيادة. وحتى اللحظة لم تستطع القوات الروسية السيطرة على أي مدينة كبيرة، فيما تواجه محاولاتها المتكررة لدخول العاصمة كييف «مقاومة مستميتة»، حسب تصريحات لمسؤولين غربيين.

عقوبات على 22 من كبار الضباط العسكريين البيلاروسيين

وفرض الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عقوبات على 22 من كبار الضباط العسكريين البيلاروسيين، على خلفية دور مينسك في مساعدة الغزو الروسي لأوكرانيا. وأدرجت أسماء ستة جنرالات و16 ضابطًا برتبة كولونيل، في لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي لأن «بيلاروسيا تشارك في غزو روسي لا مبرر له ضد أوكرانيا، بإتاحتها العدوان العسكري من أراضيها»، حسبما جاء في اللائحة الرسمية للعقوبات. وتشمل العقوبات حظر السفر إلى دول التكتل الأوروبي وتجميد أصول.

عقوبات تستهدف وزير دفاع روسيا وقادة جيشها

وفرض الاتحاد الأوروبي، في 25 فبراير، عقوبات على وزير دفاع روسيا سيرغي شويغو وقادة جيشها، ضمن حزمة تدابير ردًا على اعتراف موسكو باستقلال منطقتين أوكرانيتين انفصاليتين، ونصّت عقوبات التكتل، المكون من 27 دولة، على تجميد أصول وحظر منح تأشيرات لشخصيات رفيعة المستوى من بينها قادة جيش البر والبحرية والقوات الجوية الروسية وكبير موظفي الكرملين ومدير قناة «آر تي» التلفزيونية الحكومية والناطقة باسم وزارة الخارجية.

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وأعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد الماضي، غلق كامل مجاله الجوي أمام كل الطائرات الروسية بما فيها «الطائرات الخاصة للمتمولين»، وذلك ردًا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقالت المسؤولة الأوروبية «نقترح (على الدول الأعضاء) أن تمنع كل الطائرات العائدة إلى روسيا، وتلك المسجلة في روسيا أو التي تتحكم فيها مصالح روسية. لن تتمكن بعد اليوم من الهبوط والإقلاع والتحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي».

في المقابل أعلنت روسيا، الأحد، إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، ردًّا على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول لمعاقبة موسكو بعد هجومها على أوكرانيا. وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن هذا الحظر سينطبق أيضًا على رحلات الترانزيت التي تسيِّرها الشركات المعنية عبر المجال الجوي الروسي