تشمل حظر السفر وتجميد أصول.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 22 ضابطا بيلاروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

فرض الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عقوبات على 22 من كبار الضباط العسكريين البيلاروسيين، على خلفية دور مينسك في مساعدة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأدرجت أسماء ستة جنرالات و16 ضابطًا برتبة كولونيل، في لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي لأن «بيلاروسيا تشارك في غزو روسي لا مبرر له ضد أوكرانيا، بإتاحتها العدوان العسكري من أراضيها»، حسبما جاء في اللائحة الرسمية للعقوبات. وتشمل العقوبات حظر السفر إلى دول التكتل الأوروبي وتجميد أصول، وفق «فرانس برس».

عقوبات تستهدف وزير دفاع روسيا وقادة جيشها

وفرض الاتحاد الأوروبي، في 25 فبراير، عقوبات على وزير دفاع روسيا سيرغي شويغو وقادة جيشها، ضمن حزمة تدابير ردًا على اعتراف موسكو باستقلال منطقتين أوكرانيتين انفصاليتين، ونصّت عقوبات التكتل، المكون من 27 دولة، على تجميد أصول وحظر منح تأشيرات لشخصيات رفيعة المستوى من بينها قادة جيش البر والبحرية والقوات الجوية الروسية وكبير موظفي الكرملين ومدير قناة «آر تي» التلفزيونية الحكومية والناطقة باسم وزارة الخارجية.

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وأعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد الماضي، غلق كامل مجاله الجوي أمام كل الطائرات الروسية بما فيها «الطائرات الخاصة للمتمولين»، وذلك ردًا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقالت المسؤولة الأوروبية «نقترح (على الدول الأعضاء) أن تمنع كل الطائرات العائدة إلى روسيا، وتلك المسجلة في روسيا أو التي تتحكم فيها مصالح روسية. لن تتمكن بعد اليوم من الهبوط والإقلاع والتحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي».

في المقابل أعلنت روسيا، الأحد، إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، ردًّا على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول لمعاقبة موسكو بعد هجومها على أوكرانيا. وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن هذا الحظر سينطبق أيضًا على رحلات الترانزيت التي تسيِّرها الشركات المعنية عبر المجال الجوي الروسي

500 مليون يورو من الميزانية الأوروبية للمساعدة الإنسانية

وتعهّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أمس الثلاثاء، بأن يقدم الاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو على الأقل من الميزانية الأوروبية، للمساعدة الإنسانية في أوكرانيا بعد الغزو الروسي، في خطاب أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل.

وقالت فون دير لايين، «سنضيف ما لا يقلّ عن 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي للتعامل مع العواقب الإنسانية لهذه الحرب المأساوية، سواء في البلاد أو على اللاجئين»، وفق وكالة فرانس برس. ووفقًا للأمم المتحدة، تسبب الهجوم الروسي في أوكرانيا بنزوح مليون شخص داخل البلاد، فيما فرّ أكثر من 660 ألفًا إلى البلدان المجاورة.