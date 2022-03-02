Atwasat

تشمل حظر السفر وتجميد أصول.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 22 ضابطا بيلاروسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 06:33 مساء
تشمل حظر السفر وتجميد أصول.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 22 ضابطا بيلاروسيا
أعلام دول الاتحاد الأوروبي. (الإنترنت)
alwasat radio

فرض الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عقوبات على 22 من كبار الضباط العسكريين البيلاروسيين، على خلفية دور مينسك في مساعدة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأدرجت أسماء ستة جنرالات و16 ضابطًا برتبة كولونيل، في لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي لأن «بيلاروسيا تشارك في غزو روسي لا مبرر له ضد أوكرانيا، بإتاحتها العدوان العسكري من أراضيها»، حسبما جاء في اللائحة الرسمية للعقوبات. وتشمل العقوبات حظر السفر إلى دول التكتل الأوروبي وتجميد أصول، وفق «فرانس برس».

عقوبات تستهدف وزير دفاع روسيا وقادة جيشها
وفرض الاتحاد الأوروبي، في 25 فبراير، عقوبات على وزير دفاع روسيا سيرغي شويغو وقادة جيشها، ضمن حزمة تدابير ردًا على اعتراف موسكو باستقلال منطقتين أوكرانيتين انفصاليتين، ونصّت عقوبات التكتل، المكون من 27 دولة، على تجميد أصول وحظر منح تأشيرات لشخصيات رفيعة المستوى من بينها قادة جيش البر والبحرية والقوات الجوية الروسية وكبير موظفي الكرملين ومدير قناة «آر تي» التلفزيونية الحكومية والناطقة باسم وزارة الخارجية.

-  أكبر شركة طيران في أوروبا تعلق رحلاتها إلى روسيا
-  استبعاد بنوك روسية من نظام «سويفت».. واقتراح بتجميد أصول «المركزي الروسي»

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد الماضي، غلق كامل مجاله الجوي أمام كل الطائرات الروسية بما فيها «الطائرات الخاصة للمتمولين»، وذلك ردًا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقالت المسؤولة الأوروبية «نقترح (على الدول الأعضاء) أن تمنع كل الطائرات العائدة إلى روسيا، وتلك المسجلة في روسيا أو التي تتحكم فيها مصالح روسية. لن تتمكن بعد اليوم من الهبوط والإقلاع والتحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي».

في المقابل أعلنت روسيا، الأحد، إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، ردًّا على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول لمعاقبة موسكو بعد هجومها على أوكرانياوقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن هذا الحظر سينطبق أيضًا على رحلات الترانزيت التي تسيِّرها الشركات المعنية عبر المجال الجوي الروسي

 500 مليون يورو من الميزانية الأوروبية للمساعدة الإنسانية
وتعهّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أمس الثلاثاء، بأن يقدم الاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو على الأقل من الميزانية الأوروبية، للمساعدة الإنسانية في أوكرانيا بعد الغزو الروسي، في خطاب أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل.

وقالت فون دير لايين، «سنضيف ما لا يقلّ عن 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي للتعامل مع العواقب الإنسانية لهذه الحرب المأساوية، سواء في البلاد أو على اللاجئين»، وفق وكالة فرانس برس. ووفقًا للأمم المتحدة، تسبب الهجوم الروسي في أوكرانيا بنزوح مليون شخص داخل البلاد، فيما فرّ أكثر من 660 ألفًا إلى البلدان المجاورة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. الشط 0-2 الأولمبي

انتهت عبر «WTV».. الشط 0-2 الأولمبي
كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني

كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني
بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة

بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة
بعد أسبوع من اندلاعها.. كيف بعثرت الحرب على أوكرانيا الأوراق على المسرح العالمي؟

بعد أسبوع من اندلاعها.. كيف بعثرت الحرب على أوكرانيا الأوراق على المسرح العالمي؟
الصين تتمسك بالفحم رغم وعودها المناخية

الصين تتمسك بالفحم رغم وعودها المناخية
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين

زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
الجيش الروسي يعلن «سيطرته التامة» على مدينة خيرسون الأوكرانية

الجيش الروسي يعلن «سيطرته التامة» على مدينة خيرسون الأوكرانية
(فيديو) انفجار كبير في خاركيف الأوكرانية واستهداف مبنى التلفزيون في كييف

(فيديو) انفجار كبير في خاركيف الأوكرانية واستهداف مبنى التلفزيون في كييف
حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»

حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»
المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة باشاغا

المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة باشاغا
باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. والانتخابات في موعدها (فيديو)

باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. والانتخابات في موعدها ...
حكومة الوحدة الوطنية تتهم رئاسة مجلس النواب بـ«التزوير» وتؤكد استمرارها في عملها

حكومة الوحدة الوطنية تتهم رئاسة مجلس النواب بـ«التزوير» وتؤكد استمرارها في عملها
مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا (فيديو)

مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا (فيديو)
بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين الخيارات المطروحة

بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين الخيارات المطروحة
«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»

«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»
شركة «ميرسك» العملاقة تقرر وقف الشحنات إلى الموانئ الروسية

شركة «ميرسك» العملاقة تقرر وقف الشحنات إلى الموانئ الروسية
تقرير للمخابرات الإيطالية يتناول الوضع في ليبيا

تقرير للمخابرات الإيطالية يتناول الوضع في ليبيا
فخار لا يكسر بعضه

فخار لا يكسر بعضه
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ألمانيا تخصص 1.5 مليار يورو لشراء غاز طبيعي مسال
ألمانيا تخصص 1.5 مليار يورو لشراء غاز طبيعي مسال
تبادل رفات 81 جنديا قضوا في الحرب العراقية - الإيرانية (صور)
تبادل رفات 81 جنديا قضوا في الحرب العراقية - الإيرانية (صور)
أوكرانيا تدعو أمهات الجنود الروس الأسرى لديها إلى تسلُّم أبنائهن
أوكرانيا تدعو أمهات الجنود الروس الأسرى لديها إلى تسلُّم أبنائهن
مصادر عسكرية يمنية: مقتل تسعة جنود سودانيين بصاروخ أطلقه الحوثيون
مصادر عسكرية يمنية: مقتل تسعة جنود سودانيين بصاروخ أطلقه الحوثيون
فاتو بنسودا رئيسة للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا
فاتو بنسودا رئيسة للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا...
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا...
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك ......
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا ......
سول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد
سول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد...
المزيد
موسكو تكشف أول حصيلة لخسائرها العسكرية البشرية خلال الحرب على أوكرانيا
موسكو تكشف أول حصيلة لخسائرها العسكرية البشرية خلال الحرب ......
بايدن: العقوبات على واردات النفط الروسية إلى الولايات المتحدة ليست «مستبعدة»
بايدن: العقوبات على واردات النفط الروسية إلى الولايات ......
تشمل حظر السفر وتجميد أصول.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 22 ضابطا بيلاروسيا
تشمل حظر السفر وتجميد أصول.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ......
فاتو بنسودا رئيسة للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا
فاتو بنسودا رئيسة للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن ......
مصادر عسكرية يمنية: مقتل تسعة جنود سودانيين بصاروخ أطلقه الحوثيون
مصادر عسكرية يمنية: مقتل تسعة جنود سودانيين بصاروخ أطلقه ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط