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فاتو بنسودا رئيسة للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 06:12 مساء
فاتو بنسودا رئيسة للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا
مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا. (الأمم المتحدة)
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عُيِّنت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الأربعاء، رئيسة للجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع في إثيوبيا. 

وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان الأرجنتيني فيديريكو فييغاس في بيان في جنيف تعيين الغامبية وخبيرين آخرين هما كاري بيتي مورونجي المحامية في المحكمة العليا في كينيا والأميركي ستيفن راتنر أستاذ القانون عضوين في اللجنة التي أنشئت حديثًا، وفق «فرانس برس».

إلغاء حالة الطوارئ
وألغى البرلمان الإثيوبي، في 15 من شهر فبراير الماضي حالة الطوارئ التي فرضت في نوفمبر الماضي في أعقاب تهديد مقاتلي تيغراي بالزحف نحو العاصمة، وكتبت الوزارة في تغريدة أن «مجلس ممثلي شعب إثيوبيا وافق اليوم على رفع حالة الطوارئ التي فرضت قبل ستة أشهر».

وجاء تصويت النواب بعد مقترح لحكومة أبيي أحمد الشهر الماضي، بتخفيف حالة الطوارئ التي أعلنت في الأساس لمدة ستة أشهر. وأُعلنت حالة الطوارئ في الثاني من نوفمبر في أعقاب سيطرة مقاتلين من «جبهة تحرير شعب تيغراي» على بلدتين استراتيجيتين على بعد حوالي 400 كيلومتر عن العاصمة أديس أبابا.

وتسبب ذلك الإجراء في اعتقالات واسعة طالت مواطنين من إثنية تيغراي في أديس أبابا وغيرها، ما استدعى إدانات من مجموعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية.

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وترافقت حالة الطوارئ مع حملة عسكرية واسعة شملت ضربات بطائرات مسيرة، تمكنت من صد مقاتلي الجبهة إلى داخل تيغراي، فيما أثار انسحاب هؤلاء المقاتلين في ديسمبر الأمل بطي صفحة حرب مستمرة منذ 15 شهرًا. غير أن الجبهة أعلنت الشهر الماضي عملية عسكرية في منطقة عفر المجاورة، قالت إنها رد على هجمات لقوات موالية للحكومة، ما بدد الآمال بوقف لإطلاق النار.

جبهة تحرير شعب تيغراي استعادت معظم المنطقة
واندلع القتال في تيغراي في نوفمبر 2020 بعد أن أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد قوات للإطاحة بالمتمردين من جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم السابق في المنطقة والذي اتهمه بشن هجمات على قواعد للجيش. وبعد أن فقدت في البداية السيطرة على مدن وقرى في تيغراي، استعادت جبهة تحرير شعب تيغراي معظم المنطقة في يونيو ثم شنت هجمات في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

 

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