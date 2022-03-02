مصادر عسكرية يمنية: مقتل تسعة جنود سودانيين بصاروخ أطلقه الحوثيون

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت مصادر عسكرية يمنية، الأربعاء، بمقتل تسعة جنود سودانيين كانوا يقاتلون في صفوف التحالف الذي تقوده السعودية في هذا البلد، وذلك بصاروخ أطلقه الحوثيون ضد معسكر للجيش في شمال اليمن الذي مزقته الحرب.

والسودان جزء من التحالف العسكري الذي تقوده الرياض منذ 2015 دعمًا للقوات الموالية للحكومة المعترف بها ضد المتمردين المدعومين من إيران، وفق «فرانس برس».

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وقال مصدر في وزارة الدفاع اليمنية إن «تسعة عناصر من القوات السودانية قتلوا وجرح 30 آخرون صباح اليوم الأربعاء بصاروخ حوثي»، مضيفًا أن الهجوم استهدف معسكرًا للجيش في منطقة حجة المتاخمة للسعودية.

مقتل 14 جنديًا سودانيًا

وأكد مسؤول آخر في وزارة الدفاع ومسؤول محلي وقوع الهجوم والحصيلة. وفي منتصف ديسمبر، قُتل 14 جنديًا سودانيًا في هجوم منسوب للحوثيين استهدف مواقع للتحالف.

أرسل السودان، عشرات الآلاف من الجنود، ولا سيما من ميليشيات الجنجويد السابقة المتهمة بارتكاب انتهاكات متعددة في دارفور. وفي نهاية العام 2019، أعلنت الحكومة الانتقالية المنبثقة خفض عدد الجنود المشاركين في اليمن من 15 ألفًا في بداية النزاع إلى خمسة آلاف.

قُتل مئات الآلاف من الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع اليمني، بينما نزح الملايين.