Atwasat

مصادر عسكرية يمنية: مقتل تسعة جنود سودانيين بصاروخ أطلقه الحوثيون

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 05:05 مساء
مصادر عسكرية يمنية: مقتل تسعة جنود سودانيين بصاروخ أطلقه الحوثيون
قوات سودانية ضمن التحالف العسكري في اليمن. (الإنترنت)
alwasat radio

أفادت مصادر عسكرية يمنية، الأربعاء، بمقتل تسعة جنود سودانيين كانوا يقاتلون في صفوف التحالف الذي تقوده السعودية في هذا البلد، وذلك بصاروخ أطلقه الحوثيون ضد معسكر للجيش في شمال اليمن الذي مزقته الحرب.

والسودان جزء من التحالف العسكري الذي تقوده الرياض منذ 2015 دعمًا للقوات الموالية للحكومة المعترف بها ضد المتمردين المدعومين من إيران، وفق «فرانس برس».

- الإمارات توضح حقيقة تعرض أبوظبي لهجوم جديد
- فرنسا تدعم الإمارات عسكريا في مواجهة الحوثيين
- الإمارات تعترض ثلاث طائرات مسيرة حاولت استهدافها

وقال مصدر في وزارة الدفاع اليمنية إن «تسعة عناصر من القوات السودانية قتلوا وجرح 30 آخرون صباح اليوم الأربعاء بصاروخ حوثي»، مضيفًا أن الهجوم استهدف معسكرًا للجيش في منطقة حجة المتاخمة للسعودية.

مقتل 14 جنديًا سودانيًا
وأكد مسؤول آخر في وزارة الدفاع ومسؤول محلي وقوع الهجوم والحصيلة.  وفي منتصف ديسمبر، قُتل 14 جنديًا سودانيًا في هجوم منسوب للحوثيين استهدف مواقع للتحالف.

أرسل السودان، عشرات الآلاف من الجنود، ولا سيما من ميليشيات الجنجويد السابقة المتهمة بارتكاب انتهاكات متعددة في دارفور. وفي نهاية العام 2019، أعلنت الحكومة الانتقالية المنبثقة خفض عدد الجنود المشاركين في اليمن من 15 ألفًا في بداية النزاع إلى خمسة آلاف.

قُتل مئات الآلاف من الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع اليمني، بينما نزح الملايين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. الشط 0-2 الأولمبي

انتهت عبر «WTV».. الشط 0-2 الأولمبي
كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني

كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني
بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة

بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة
بعد أسبوع من اندلاعها.. كيف بعثرت الحرب على أوكرانيا الأوراق على المسرح العالمي؟

بعد أسبوع من اندلاعها.. كيف بعثرت الحرب على أوكرانيا الأوراق على المسرح العالمي؟
الصين تتمسك بالفحم رغم وعودها المناخية

الصين تتمسك بالفحم رغم وعودها المناخية
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين

زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
الجيش الروسي يعلن «سيطرته التامة» على مدينة خيرسون الأوكرانية

الجيش الروسي يعلن «سيطرته التامة» على مدينة خيرسون الأوكرانية
(فيديو) انفجار كبير في خاركيف الأوكرانية واستهداف مبنى التلفزيون في كييف

(فيديو) انفجار كبير في خاركيف الأوكرانية واستهداف مبنى التلفزيون في كييف
حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»

حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»
المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة باشاغا

المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة باشاغا
باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. والانتخابات في موعدها (فيديو)

باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. والانتخابات في موعدها ...
حكومة الوحدة الوطنية تتهم رئاسة مجلس النواب بـ«التزوير» وتؤكد استمرارها في عملها

حكومة الوحدة الوطنية تتهم رئاسة مجلس النواب بـ«التزوير» وتؤكد استمرارها في عملها
مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا (فيديو)

مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا (فيديو)
بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين الخيارات المطروحة

بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين الخيارات المطروحة
«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»

«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»
شركة «ميرسك» العملاقة تقرر وقف الشحنات إلى الموانئ الروسية

شركة «ميرسك» العملاقة تقرر وقف الشحنات إلى الموانئ الروسية
تقرير للمخابرات الإيطالية يتناول الوضع في ليبيا

تقرير للمخابرات الإيطالية يتناول الوضع في ليبيا
فخار لا يكسر بعضه

فخار لا يكسر بعضه
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
نافالني يدعو الروس والبيلاروس إلى التظاهر «يوميا» احتجاجا على الحرب
نافالني يدعو الروس والبيلاروس إلى التظاهر «يوميا» احتجاجا على ...
الأمم المتحدة تقدر عدد اللاجئين الأوكرانيين بـ836 ألفا
الأمم المتحدة تقدر عدد اللاجئين الأوكرانيين بـ836 ألفا
2500 مهاجر حاولوا دخول جيب مليلية الإسباني
2500 مهاجر حاولوا دخول جيب مليلية الإسباني
جونسون يتهم موسكو بارتكاب «جريمة حرب» في أوكرانيا
جونسون يتهم موسكو بارتكاب «جريمة حرب» في أوكرانيا
ألمانيا تخصص 1.5 مليار يورو لشراء غاز طبيعي مسال
ألمانيا تخصص 1.5 مليار يورو لشراء غاز طبيعي مسال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا...
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا...
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك ......
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا ......
سول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد
سول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد...
المزيد
مصادر عسكرية يمنية: مقتل تسعة جنود سودانيين بصاروخ أطلقه الحوثيون
مصادر عسكرية يمنية: مقتل تسعة جنود سودانيين بصاروخ أطلقه ......
أوكرانيا تدعو أمهات الجنود الروس الأسرى لديها إلى تسلُّم أبنائهن
أوكرانيا تدعو أمهات الجنود الروس الأسرى لديها إلى تسلُّم ......
تبادل رفات 81 جنديا قضوا في الحرب العراقية - الإيرانية (صور)
تبادل رفات 81 جنديا قضوا في الحرب العراقية - الإيرانية (صور)...
ألمانيا تخصص 1.5 مليار يورو لشراء غاز طبيعي مسال
ألمانيا تخصص 1.5 مليار يورو لشراء غاز طبيعي مسال...
جونسون يتهم موسكو بارتكاب «جريمة حرب» في أوكرانيا
جونسون يتهم موسكو بارتكاب «جريمة حرب» في أوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط