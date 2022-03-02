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أوكرانيا تدعو أمهات الجنود الروس الأسرى لديها إلى تسلُّم أبنائهن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 04:46 مساء
أوكرانيا تدعو أمهات الجنود الروس الأسرى لديها إلى تسلُّم أبنائهن
قوات تابعة للجيش الروسي. (الإنترنت)
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دعا الجيش الأوكراني، الأربعاء، أمهات الجنود الروس الذين أُسروا في المعارك، إلى القدوم إلى أوكرانيا لتسلُّم أبنائهن، وذلك في محاولة على ما يبدو لإحراج موسكو.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن «قرارًا اتخذ بتسليم الجنود الروس الأسرى لأمهاتهم إذا جئن لتسلمهم في أوكرانيا، في كييف»، بحسب «فرانس برس».

في المقابل، أعلن الجيش الروسي، الأربعاء، إنه سيطر على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا في اليوم السابع من هجوم موسكو على هذه الدولة المجاورة الموالية للغرب. وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، في تصريحات تلفزيونية إن «الوحدات الروسية في القوات المسلحة سيطرت بشكل تام على خيرسون».

ووصل الجيش الروسي، أمس الثلاثاء، إلى مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، وأقام نقاط تفتيش على مشارفها، وفق ما أعلن رئيس البلدية. وقال إيغور كوليخايف على «فيسبوك» إن «الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مداخل خيرسون»، مضيفا: «خيرسون كانت وستبقى أوكرانية».

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كما أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية، الإثنين، رتلا عسكريا روسيا هائلا، يزيد طوله على 60 كيلومترا، يتقدم باتجاه العاصمة كييف، التي جعلتها روسيا هدفا رئيسيا للعملية العسكرية التي تشنها منذ الخميس الماضي. ونشرت هذه الصور مساء الإثنين شركة أميركية متخصصة بالتصوير بواسطة الأقمار الصناعية، وأرفقتها برسالة بريدية قالت فيها إن الرتل «يمتد من تخوم مطار أنطونوف (نحو 25 كيلومترا من وسط كييف) في الجنوب إلى تخوم بريبيرسك» في الشمال.

أفادت أجهزة الإسعاف الأوكرانية بمقتل 10 أشخاص على الأقل في قصف روسي، صباح الثلاثاء، على مدينة خاركيف ثاني مدن البلاد الواقعة قرب الحدود مع روسيا،  وقال جهاز حالات الطوارئ الأوكراني «قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وجُرح أكثر من 20، المسعفون والمتطوعون أنقذوا من بين الأنقاض عشرة أشخاص وفق حصيلة أولى» ونشر الجهاز صورًا تظهر انتشال ضحايا من بين أنقاض مبنى.

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