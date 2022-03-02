ألمانيا تخصص 1.5 مليار يورو لشراء غاز طبيعي مسال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية، الأربعاء، أن ألمانيا ستخصص مبلغًا استثنائيًا بقيمة 1.5 مليار يورو لشراء الغاز الطبيعي المسال في أقرب وقت بهدف ضمان إمداداتها من الطاقة في إطار الحرب في أوكرانيا.

وقال ناطق باسم الوزارة إن الحكومة فوضت شركة خاصة بإنجاز هذه الصفقة، مضيفًا: «يعود الآن إلى هذه الشركة أن تقرر من أين سيجري شراء هذا الغاز لكن هذا سيجري على المدى القصير جدًا». تستورد ألمانيا حاليًا من روسيا أكثر من نصف الغاز الذي تستخدمه (55%)، وفق وكالة «فرانس برس».

وارتفع السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي «تي تي إف»، الأربعاء، إلى 194.715 يورو للميغاوات، وهو مستوى قياسي مدفوع بالحرب في أوكرانيا، إذ تعتبر روسيا منتجًا ومصدرًا رئيسيًا للغاز.

ووصل سعر الغاز البريطاني تسليم الشهر المقبل إلى 463.83 بنسًا لكل وحدة حرارية، وهو مستوى قريب جدًا من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في ديسمبر الماضي عند 470.83 بنسًا، وفق الوكالة الفرنسية.

واندلعت الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، عندما بدأت روسيا ما أسمته «عملية عسكرية» تستهدف حماية المواطنين الأوكرانيين شرق البلاد، وتصفه كييف والغرب بأنه «غزو» لدولة ذات سيادة. وحتى اللحظة لم تستطع القوات الروسية السيطرة على أي مدينة كبيرة، فيما تواجه محاولاتها المتكررة لدخول العاصمة كييف «مقاومة مستميتة»، حسب تصريحات لمسؤولين غربيين.