جونسون يتهم موسكو بارتكاب «جريمة حرب» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى إدانة «الغزو الروسي لأوكرانيا» والمطالبة بانسحاب موسكو خلال تصويت في الجمعية العامة مرتقب الأربعاء، متهمًا روسيا بارتكاب «جريمة حرب» في هذا البلد.

وقال جونسون أمام النواب: «الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت في وقت لاحق خلال النهار وندعو كل الدول الى الانضمام إلينا لإدانة روسيا والمطالبة بأن يسحب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين دباباته»، مضيفًا: «إذا قام بوتين، على العكس، بمضاعفة جهوده فسنواصل زيادة الضغط الاقتصادي، وفق وكالة «فرانس برس».

وأمس الثلاثاء، أكد جونسون خلال زيارة إلى بولندا، أن الغرب سيواصل الضغط على نظام بوتين، إلى أجل غير مسمى. وقال للصحفيين: «لم يحسن فلاديمير بوتين تقدير وحدة وعزم الغرب وباقي العالم». مضيفًا: «سنواصل الضغط الاقتصادي إنه بكل وضوح يؤثر بشكل كبير للغاية. نحن على استعداد لتكثيفه ومواصلته طالما دعت الحاجة».

واستبعدت الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سبعة مصارف روسية من نظام سويفت المالي العالمي، إلا أنها استثنت مؤسستين ماليتين كبيرتين مرتبطتين بقطاع المحروقات على ما جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد، الأربعاء.

ومن بين هذه المؤسسات «في تي بي» ثاني مصارف روسيا. في المقابل لا تشمل الإجراء مصرف «سبيربنك» الرئيسي في البلاد الذي يمر عبره الجزء الأكبر من التسديدات لإمدادات الغاز والنفط الروسيين التي تعتمد عليها الدول الأوروبية بشكل كبير، وفق الوكالة الفرنسية.

واندلعت الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، عندما بدأت روسيا ما أسمته «عملية عسكرية» تستهدف حماية المواطنين الأوكرانيين شرق البلاد، وتصفه كييف والغرب بأنه «غزو» لدولة ذات سيادة. وحتى اللحظة لم تستطع القوات الروسية السيطرة على أي مدينة كبيرة، فيما تواجه محاولاتها المتكررة لدخول العاصمة كييف «مقاومة مستميتة»، حسب تصريحات لمسؤولين غربيين.