الأمم المتحدة تقدر عدد اللاجئين الأوكرانيين بـ836 ألفا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة مجددًا، ووصل إلى 836 ألف شخص حتى الأول من مارس، حسب إحصاء أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين صدر، الأربعاء.

وبذلك، ارتفع العدد بـ160 ألف لاجئ بعدما كان 677 ألفًا، الثلاثاء حسب ما أعلن المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال نداء عاجل لتمويل مساعدات إنسانية للبلاد وللأشخاص الذين فروا من المعارك، وفق وكالة «فرانس برس».

وأطلقت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة لها، أمس الثلاثاء، نداءً عاجلًا لجمع 1.7 مليار دولار، بهدف تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بعد الهجوم الروسي.

ومن هذا المبلغ الإجمالي، سيساهم 1.1 مليار دولار في مساعدة ستة ملايين شخص في البلاد لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر، وفق بيان صادر عن المنظمة التي قدرت كذلك أن 12 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة في أوكرانيا.

واندلعت الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، عندما بدأت روسيا ما أسمته «عملية عسكرية» تستهدف حماية المواطنين الأوكرانيين شرق البلاد، وتصفه كييف والغرب بأنه «غزو» لدولة ذات سيادة. وحتى اللحظة لم تستطع القوات الروسية السيطرة على أي مدينة كبيرة، فيما تواجه محاولاتها المتكررة لدخول العاصمة كييف «مقاومة مستميتة»، حسب تصريحات لمسؤولين غربيين.