نافالني يدعو الروس والبيلاروس إلى التظاهر «يوميا» احتجاجا على الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المعارض الروسي، أليسكي نافالني، الأربعاء، الروس والبيلاروس إلى تحدي حظر التظاهر الصادر عن السلطات والاحتجاج «يوميًا» على غزو أوكرانيا.

وكتب في رسالة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي «نتحول إلى أمة تضم مواطنين خائفين لا صوت لهم يتظاهرن بعدم رؤية حرب وحشية تشن على أوكرانيا من قبل قيصرنا الصغير المجنون كليًا»، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق وكالة «فرانس برس».

وهددت موسكو باحتجاز المحتجين على الحرب، التي بدأت في 24 فبراير الماضي، وأوقفت عشرات الأشخاص الذين تظاهروا في كل من موسكو وسان بطرسبرغ، اعتراضًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

إلى ذلك، تصاعدت مظاهر التضامن مع أوكرانيا ضد الهجوم الروسي، السبت، في جميع أنحاء العالم، وخرجت مسيرات منددة من الأرجنتين إلى جورجيا عبر إيطاليا، وشارك سكان العاصمة اليابانية طوكيو في تظاهرة للتنديد بالحرب.

واندلعت الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، عندما بدأت روسيا ما أسمته «عملية عسكرية» تستهدف حماية المواطنين الأوكرانيين شرق البلاد، وتصفه كييف والغرب بأنه «غزو» لدولة ذات سيادة. وحتى اللحظة لم تستطع القوات الروسية السيطرة على أي مدينة كبيرة، فيما تواجه محاولاتها المتكررة لدخول العاصمة كييف «مقاومة مستميتة»، حسب تصريحات لمسؤولين غربيين.