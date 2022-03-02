4 قتلى في قصف على خاركيف شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأُصيب تسعة آخرون في قصف روسي استهدف مقرًا للأجهزة الأمنية وجامعة في خاركيف في شرق أوكرانيا، صباح الأربعاء، على ما أعلن جهاز الطوارئ الأوكراني.

وأضح المصدر نفسه في رسالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي «أنقذ عشرة أشخاص حتى الآن من تحت الأنقاض، والحصيلة الأولية هي أربعة قتلى وتسعة جرحى»، فيما تتعرض ثاني مدن البلاد لهجوم تشنه القوات الروسية، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الأوكراني تنفيذ قوات روسية محمولة جوا إنزالا في خاركيف، مؤكدًا أن قواته تخوض قتالًا ضاريًا ضد تلك القوات التي جرى إسقاطها ليل الثلاثاء - الأربعاء. وقال الجيش الأوكراني إن تلك القوات هاجمت مستشفى محليًا، مؤكدًا استمرار المواجهات معها.

وتعرضت خاركيف أمس الثلاثاء، إلى غارات قوية، في ظل محاولات الروس المتواصلة للسيطرة عليها. وقصفت الساحة المركزية للمدينة، البالغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، كما تضرر مبنى المحافظة الإقليمية.

وأسفر القصف عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من 20 آخرين، وفقًا لخدمة الطوارئ الأوكرانية، بينما أودت غارة أخرى على مبنى سكني بحياة ثمانية قتلى إضافة إلى جرح ستة آخرين، بحسب المصدر نفسه.