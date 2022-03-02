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زيلينسكي يستغيث باليهود: موسكو تسعى لمحو أوكرانيا وتاريخها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 10:41 صباحا
زيلينسكي يستغيث باليهود: موسكو تسعى لمحو أوكرانيا وتاريخها
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
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اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، موسكو بالسعي إلى «محو» أوكرانيا وتاريخها، داعيًا اليهود إلى «عدم التزام الصمت» بعد القصف الروسي قرب بابي يار، وهو موقع شهد مذبحة لليهود على يد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال في مقطع فيديو: «لديهم أوامر بمحو تاريخنا ومحو بلدنا ومحونا جميعًا»، وحض بلدان العالم على عدم الوقوف على  الحياد، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأضاف زيلينسكي وهو يهودي، «أنا أخاطب الآن جميع يهود العالم. ألا ترون ما يحدث؟ لهذا السبب من المهم جدا ألا يلزم ملايين اليهود حول العالم الصمت الآن». وتابع: «النازية ولدت في صمت. لذلك ارفعوا الصوت حيال قتل المدنيين. ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين».

واندلعت الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، عندما بدأت روسيا ما أسمته «عملية عسكرية» تستهدف حماية المواطنين الأوكرانيين شرق البلاد، وتصفه كييف والغرب بأنه «غزو» لدولة ذات سيادة. وحتى اللحظة لم تستطع القوات الروسية السيطرة على أي مدينة كبيرة، فيما تواجه محاولاتها المتكررة لدخول العاصمة كييف «مقاومة مستميتة»، حسب تصريحات لمسؤولين غربيين.

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