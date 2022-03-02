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الجيش الروسي يعلن «سيطرته التامة» على مدينة خيرسون الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 09:40 صباحا
الجيش الروسي يعلن «سيطرته التامة» على مدينة خيرسون الأوكرانية
جندي يقف وسط حطام منزل تعرض للقصف في أوكرانيا. (بي بي سي)
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قال الجيش الروسي، الأربعاء، إنه سيطر على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا في اليوم السابع من هجوم موسكو على هذه الدولة المجاورة الموالية للغرب.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، في تصريحات تلفزيونية إن «الوحدات الروسية في القوات المسلحة سيطرت بشكل تام على خيرسون»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ووصل الجيش الروسي، أمس الثلاثاء، إلى مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، وأقام نقاط تفتيش على مشارفها، وفق ما أعلن رئيس البلدية. وقال إيغور كوليخايف على «فيسبوك» إن «الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مداخل خيرسون»، مضيفا: «خيرسون كانت وستبقى أوكرانية».

كما أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية، الإثنين، رتلا عسكريا روسيا هائلا، يزيد طوله على 60 كيلومترا، يتقدم باتجاه العاصمة كييف، التي جعلتها روسيا هدفا رئيسيا للعملية العسكرية التي تشنها منذ الخميس الماضي. ونشرت هذه الصور مساء الإثنين شركة أميركية متخصصة بالتصوير بواسطة الأقمار الصناعية، وأرفقتها برسالة بريدية قالت فيها إن الرتل «يمتد من تخوم مطار أنطونوف (نحو 25 كيلومترا من وسط كييف) في الجنوب إلى تخوم بريبيرسك» في الشمال.

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