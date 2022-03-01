وزير الخارجية الصيني يبدي «أسفه الشديد» للنزاع بين موسكو وكييف في اتصال مع نظيره الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن «أسفه الشديد» للنزاع بين موسكو وكييف، معبرًا في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا الثلاثاء، عن أمله في ايجاد سبيل لحل الأزمة دبلوماسيًا، وفق ما أورد الإعلام الرسمي في بكين.

وأكد وانغ لكوليبا أن بلاده تعرب عن «أسف شديد لاندلاع نزاع بين أوكرانيا وروسيا، وتبدي اهتمامًا بالغًا إزاء الأذى الذي يلحق بالمدنيين»، وفق قناة «سي سي تي في» الرسمية، التي أشارت إلى أن الوزير الصيني دعا الطرفين «لإيجاد طريقة لحل الموضوع عبر المفاوضات»، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.