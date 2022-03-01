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الاتحاد الأوروبي يتعهد تقديم 500 مليون يورو للمساعدة الإنسانية في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 مارس 2022, 03:39 مساء
الاتحاد الأوروبي يتعهد تقديم 500 مليون يورو للمساعدة الإنسانية في أوكرانيا
رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين. (الإنترنت)
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تعهّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الثلاثاء، بأن يقدم الاتحاد الأوروبي 500 مليون يورو على الأقل من الميزانية الأوروبية، للمساعدة الإنسانية في أوكرانيا بعد الغزو الروسي، في خطاب أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل.

وقالت فون دير لايين، «سنضيف ما لا يقلّ عن 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي للتعامل مع العواقب الإنسانية لهذه الحرب المأساوية، سواء في البلاد أو على اللاجئين»، وفق وكالة فرانس برس.

ووفقًا للأمم المتحدة، تسبب الهجوم الروسي في أوكرانيا بنزوح مليون شخص داخل البلاد، فيما فرّ أكثر من 660 ألفًا إلى البلدان المجاورة.

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