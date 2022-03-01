الرئيس الأوكراني: 16 طفلا أوكرانيا قتلوا بسبب القصف الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن 16 طفلا أوكرانيا قتلوا بسبب القصف الروسي، مشيرًا إلى أن صاروخين «كروز» سقطا على ميدان الحرية في مدينة خاركيف، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس الأوكراني، أمام جلسة استثنائية للبرلمان الأوروبي: «متأكد أننا سننتصر في هذه الحرب، مطالبًا الأوروبيين بأن «يدعمونا وحتما ستنتصر الحياة على الموت».

وأضاف: «نكافح لكي نكون أعضاء متساوين في أوروبا ويجب على الاتحاد الأوروبي إثبات وقوفه لجانبنا»، مشيرًا إلى أن «أوكرانيا تضحي بأفضل مواطنيها خلال المعركة لكي يجري التعامل معنا بمساواة ولن يتمكن أحد من كسر عزيمتنا».



وختم الرئيس الأوكراني كلمته أمام جلسة استثنائية للبرلمان الأوروبي بالقول: «متأكد أننا سننتصر في هذه الحرب».