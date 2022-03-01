لافروف: ندعو أميركا وحلفاءها لوقف نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة، وحلفاءها إلى وقف نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في أوروبا، والامتناع عن إقامة منشآت عسكرية على أراضي دول الاتحاد السوفييتي السابق، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال لافروف «من غير المقبول بالنسبة لنا وجود أسلحة نووية أميركية في أوروبا، وحان الوقت لإعادتها إلى الوطن»، مضيفًا: «مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي».

وتابع قائلاً: «سلطات كييف تمارس ألعابا خطيرة بهدف استعادة سلاحها النووي، نتخذ إجراءات لمنع ظهور أسلحة نووية في أوكرانيا».

قاطعت وفود كثيرة من بينها أوكرانيا والدول الغربية، الثلاثاء، كلمة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف خلال بث مؤتمر نزع الأسلحة كلمته، فباتت القاعة شبه فارغة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وغادر الدبلوماسيون القاعة عند بدء خطاب لافروف المسجل مسبقا على ما أفاد أحد صحفيي وكالة «فرانس برس» وكان يفترض أن يحضر الوزير الروسي إلى جنيف إلا أنه ألغى مجيئه، الإثنين، بسبب «العقوبات المناهضة لروسيا» التي تمنعه من السفر في أجواء الاتحاد الأوروبي.