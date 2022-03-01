القصف الروسي يشتد على وسط خاركيف

القاهرة - بوابة الوسط

قصفت القوات الروسية، الثلاثاء، مركز خاركيف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية، في هجوم طال مقر الإدارة المحلية، وفق ما أعلن محافظ المنطقة، أوليغ سينيغوبوف.

وقال سينيغوبوف في فيديو على «تلغرام»: «تعرضت الساحة المركزية في مدينتنا ومقر إدارة خاركيف لهجوم إجرامي»، وأضاف: «يواصل المحتلون الروس استخدام الأسلحة الثقيلة ضد السكان المدنيين»، مشيرا إلى أن عدد الضحايا لم يعرف بعد، وفق وكالة «فرانس برس».

وأبطأت روسيا التي بدأت ما أسمته «عملية عسكرية» في أوكرانيا في 24 فبراير الجاري، وتيرة هجومها، الإثنين، تزامنًا مع التئام مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني على الحدود مع بيلاروسيا انتهت على عزم الطرفين على إجراء جولة ثانية من المفاوضات خلال الأيام المقبلة.

وقال ميخايلو بودولياك، أحد المفاوضين الأوكرانيين، إن «الطرفين حددا سلسلة أولويات ومواضيع تتطلب بعض القرارات» قبل إجراء جولة ثانية من المفاوضات، فيما أشار نظيره الروسي فلاديمير ميدينسكي إلى أن اللقاء الجديد سيحصل «قريبًا» على الحدود البولندية-البيلاروسية، بحسب «فرانس برس».

مقتل 102 مدني بينهم 7 أطفال

والإثنين، قتل 11 شخصًا على الأقل جراء قصف روسي على أحياء سكنية في خاركيف، وفق ما أعلن حاكم المنطقة، مشيرًا إلى مخاوفه من وقوع «عشرات القتلى». وقال حاكم المنطقة، أوليغ سينيغوبوف، على مواقع التواصل الاجتماعي: «العدو الروسي يقصف أحياء سكنية»، مضيفًا «نتيجة هذا القصف الذي لا يزال متواصلًا، لا يمكننا استخدام أجهزة الإغاثة... هناك حاليًا 11 قتيلًا وعشرات الجرحى»، وفق «فرانس برس».

وأكدت الأمم المتحدة، الإثنين، أنها سجلت مقتل 102 مدني، بينهم سبعة أطفال، وإصابة 304 آخرين، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ونبهت إلى أن الحصيلة الحقيقية «أعلى بكثير».

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، في افتتاح جلسة المجلس «قُتل معظم هؤلاء المدنيين بأسلحة متفجرة واسعة النطاق، وخصوصا بنيران المدفعية الثقيلة وقذائف متنوعة والغارات الجوية. وأخشى أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك بكثير».