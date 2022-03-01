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إيلون ماسك يرسل معدات لأوكرانيا لتوفير الإنترنت عبر «ستارلينك»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 مارس 2022, 09:47 صباحا
إيلون ماسك يرسل معدات لأوكرانيا لتوفير الإنترنت عبر «ستارلينك»
قمر صناعي من كوكبة «ستارلينك» من إنتاج «سبايس أكس» في سماء سفيندبورغ في فنلندا، 21 أبريل 2020. (أ ف ب)
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وصلت شحنة من محطات توفير خدمة الإنترنت عبر أقمار «ستارلينك» الصناعية التابعة لإيلون ماسك، الإثنين، إلى أوكرانيا على ما أفاد وزير أوكراني طلب من الملياردير المساعدة في مواجهة الغزو الروسي.

وستساعد هذه المعدات في توفير الإنترنت في مناطق توقفت فيها الخدمة؛ بسبب الهجوم الذي باشره الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على جارته. وكتب وزير الشؤون الرقمية في أوكرانيا، مايخايلو فيدوروف، في تغريدة «ستارلينك باتت هنا. شكرًا إيلون ماسك» مع صورة لشاحنة تحمل معدات «ستارلينك»، وفق وكالة «فرانس برس».

- لإمدادها بالإنترنت.. إيلون ماسك يعلن تفعيل خدمة «ستارلينك» في أوكرانيا

وحث فديروف في وقت سابق ماسك على توفير خدمات «ستارلينك» لأوكرانيا بعد أيام على بدء الغزو الروسي الأسبوع الماضي وكتب في تغريدة «فيما تحاول استيطان المريخ، تحاول روسيا احتلال أوكرانيا! فيما تحط صواريخك بنجاح من الفضاء، تهاجم الصواريخ الروسية المدنيين».

ورصدت مجموعة «نتبلوكس» لمراقبة الإنترنت سلسلة من الانقطاعات في خدمة الإنترنت في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي. وتشغل «ستارلينك» كوكبة من أكثر من ألفي قمر صناعي هدفها توفير الإنترنت عبر العالم لا سيما إلى المناطق النائية والفقيرة. وأطلقت الشركة، الجمعة، 50 قمرًا إضافيًا ومن المتوقع أن ترسل أقمارًا كثيرة أخرى في فترات لاحقة إلى مدار الأرض.

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