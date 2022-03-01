الجيش الروسي على مشارف مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الجيش الروسي، الثلاثاء، إلى مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، وأقام نقاط تفتيش على مشارفها، وفق ما أعلن رئيس البلدية.

وقال إيغور كوليخايف على «فيسبوك» إن «الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مداخل خيرسون»، مضيفا: «خيرسون كانت وستبقى أوكرانية»، حسب وكالة «فرانس برس».

كما أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية، الإثنين، رتلا عسكريا روسيا هائلا، يزيد طوله على 60 كيلومترا، يتقدم باتجاه العاصمة كييف، التي جعلتها روسيا هدفا رئيسيا للعملية العسكرية التي تشنها منذ الخميس الماضي.

ونشرت هذه الصور مساء الإثنين شركة أميركية متخصصة بالتصوير بواسطة الأقمار الصناعية، وأرفقتها برسالة بريدية قالت فيها إن الرتل «يمتد من تخوم مطار أنطونوف (نحو 25 كيلومترا من وسط كييف) في الجنوب إلى تخوم بريبيرسك» في الشمال.