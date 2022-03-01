الرئيس الأوكراني يرفض شروط روسيا لإرساء هدنة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنّ القصف الذي تشنه روسيا على المدن الأوكرانية لن يجعل كييف ترضخ للشروط التي وضعتها موسكو لإرساء هدنة، ونصحها بـ«عدم إضاعة وقتها» في بلده.

وتابع زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على «فيسبوك» إن الجولة الأولى من المحادثات الروسية-الأوكرانية جرت الإثنين «على وقع عمليات قصف وإطلاق نار استهدفت أراضينا (...) أعتقد أنّ روسيا تحاول بهذه الطريقة البسيطة الضغط» على كييف، مضيفاً «لا تضيّعوا وقتكم».

كما إلى فرض حظر على روسيا في «جميع موانئ العالم ومطاراته»، متابعا أن «مثل هكذا دولة يجب أن تُمنع من دخول جميع الموانئ والقنوات المائية والمطارات في العالم»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التفكير بإغلاق مجالاته الجوية بالكامل أمام الصواريخ والطائرات والمروحيات الروسية»