واشنطن تتهم الدبلوماسيين الروس المطرودين بـ«التجسس»

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت واشنطن، الإثنين، الدبلوماسيين الروس الإثني عشر الأعضاء في بعثة بلادهم لدى الأمم المتحدة، والذين قرّرت طردهم بأنهم «عملاء استخبارات».

وجاء في بيان للمتحدثة باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن «الولايات المتحدة أبلغت الأمم المتحدة والبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة بأنها باشرت إجراءات طرد 12 عميل استخبارات في البعثة الروسية استغلوا» وضعهم الدبلوماسي في الولايات المتحدة لكي يمارسوا «أنشطة تجسس على أمننا القومي»، وفق وكالة «فرانس برس».

- طرد 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة من أميركا

وشددت المتحدثة على أن التدبير كان قيد التحضير «منذ أشهر عدة»، في إشارة يبدو أن الهدف منها تمييز الخطوة عن الرد الأميركي على الحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا.

موسكو تعتبر القرار «تصرفًا عدائيًا»

في المقابل، ندد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف ليل الإثنين الثلاثاء بـ«نهج عدائي» أميركي جراء تلك الخطوة.

وجاء في بيان نشره السفير الروسي، على «فيسبوك»: «إنه نهج عدائي ضد بلادنا»، مبديًا «خيبة أمل كبيرة» إزاء ممارسات الإدارة الأميركية و«رفضًا مطلقًا» لها.