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طرد 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة من أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 10:38 مساء
طرد 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة من أميركا
قاعة اجتماعات مجلس الأمن. (الإنترنت)
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تلقى 12 عضوًا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة أمرًا بمغادرة الولايات المتحدة قبل نهاية مارس، على ما أعلن السفير الروسي لدى المنظمة الدولية، فاسيلي نيبنزيا، الإثنين خلال مؤتمر صحفي.

وبعيد بدء المؤتمر، طلب السفير الروسي من الحضور إمهاله دقيقة للرد على رسالة نصية على هاتفه، ثم أفاد بأنه تبلغ بأمر الطرد الصادر عن الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

لافروف يلغي زيارته إلى الأمم المتحدة
وألغى وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، زيارته المقررة إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف نظرًا إلى «العقوبات ضد روسيا» التي فرضتها دول غربية، وفق ما أعلنت بعثة موسكو في جنيف، الإثنين.

وألغى لافروف الذي كان من المقرر أن يلقي خطابًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح، الثلاثاء، زيارته «نظرًا إلى الحظر غير المسبوق على تحليق طائرته في أجواء عدد من دول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات ضد روسيا»، بحسب ما أفادت البعثة على «تويتر».

اليوم الخامس للغزو الروسي لأوكرانيا
وقال المفاوض الروسي ومستشار الكرملين، فلاديمير مدينسكي، في اليوم الخامس للغزو الروسي لأوكرانيا، إن موسكو تريد التوصل إلى «اتفاق» مع كييف.

وأوضح للتلفزيون الروسي: «كلما طال النزاع لساعة إضافية كلما قضى مواطنون وجنود أوكرانيون، اتفقنا على التوصل إلى اتفاق، لكن يجب أن يصب في مصلحة الطرفين»، ومن المفترض أن تجرى مفاوضات في بيلاروسيا  قرب الحدود الأوكرانية.

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وأكد الجيش الروسي، الإثنين، أن بإمكان المدنيين مغادرة كييف عاصمة أوكرانيا «بحرية» متهمًا في الوقت ذاته السلطات الأوكرانية باستخدامهم كدروع بشرية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في تصريح تلفزيوني «كل المدنيين في المدينة يمكنهم مغادرة العاصمة الأوكرانية بحرية عبر الطريق السريع (كييف - فاسيلكيف)، جنوب غرب العاصمة الأوكرانية. وأكد الناطق كذلك: «التفوق الجوي» الروسي في كل أنحاء أوكرانيا في اليوم الخامس من غزو موسكو لأوكرانيا.

 تجاوز العقوبات الاقتصادية
وأكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الإثنين، أن روسيا ستنجح في تجاوز العقوبات الاقتصادية التي فرضها عليها الغرب ردًّا على غزو أوكرانيا، فيما سيعقد الرئيس فلاديمير بوتين اجتماعًا لمناقشة تداعياتها الاقتصادية، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وقال بيسكوف للصحفيين إن «العقوبات الغربية على روسيا قاسية، لكن لدى بلدنا الإمكانات اللازمة لتعويض الأضرار». وأضاف أن «بوتين سيهتم بالمسائل الاقتصادية اليوم الإثنين وسيجتمع بوزراء حكومته المعنيين».

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