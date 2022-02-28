تركيا تمنع جميع السفن الحربية من عبور مضيقي «البوسفور» و«الدردنيل»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مساء الإثنين، أن بلاده ستمنع السفن الحربية لـ«الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود» من عبور مضيقي «البوسفور» و«الدردنيل».

وقال تشاووش أوغلو: «لقد أخطرنا جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر مضائقنا»، مضيفًا: «التزمنا بما تنص عليه اتفاقية مونترو» التي تمنح تركيا حق التحكم بعبور هذين المضيقين، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية.

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وبموجب اتفاقية «مونترو» للعام 1936، تسيطر تركيا على مضيقي «البوسفور» و«الدردنيل»، اللذين يربطان البحر المتوسط بالبحر الأسود، ويمكنها منع مرور السفن الحربية أثناء الحروب أو إذا تعرضت للتهديد.

وأمس الأحد، وصفت تركيا غزو روسيا لأوكرانيا بأنه «حرب» في تحول في أسلوب خطابها قد يمهد الطريق لهذه الخطوة.