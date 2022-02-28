الصين في الأمم المتحدة: العالم «لن يكسب شيئا» من حرب باردة جديدة بين روسيا وأميركا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون خلال اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، الإثنين، أن العالم «لن يكسب شيئًا» من حرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال جون: «انتهت الحرب الباردة منذ زمن طويل. يجب التخلي عن عقلية الحرب الباردة المبنية على مواجهة المحاور بعضها لبعض»، مضيفًا: «لا مكسب من بدء حرب باردة جديدة، بل سيخسر الجميع»، بحسب «فرانس برس».

أعرب الرئيس الصيني، شي جينبينغ، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، عن تأييده لحل النزاع في أوكرانيا عبر المسار الدبلوماسي، ونقلت محطة «سي سي تي في» الرسمية في تقرير عن المكالمة الهاتفية، عن الرئيس الصيني تأكيده أن بلاده «تدعم روسيا في حل النزاع من خلال مفاوضات مع أوكرانيا».

«جولة ثانية» من المحادثات

غادر الوفدان، الروسي والأوكراني، قاعة المفاوضات وعادا إلى بلديهما «لإجراء مشاورات في عاصمة» كل منهما، بعد أن اتفقا على إجراء «جولة ثانية» من المحادثات، حسبما أعلن الإثنين الطرفان.

وقال ميخايلو بودولياك، أحد المفاوضين الأوكرانيين، إن «الطرفين حددا سلسلة أولويات ومواضيع تتطلب بعض القرارات» قبل إجراء جولة ثانية من المفاوضات، فيما أشار نظيره الروسي فلاديمير ميدينسكي إلى أن اللقاء الجديد سيحصل «قريبًا» على الحدود البولندية-البيلاروسية، بحسب «فرانس برس».

مفاوضات «دون شروط مسبقة»

و أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يشترط لوقف غزو أوكرانيا الاعتراف بالقرم كأرض روسية وإعلان «حياد» كييف، وتخلي الحكومة الأوكرانية عن «نازيتها».

وقال الكرملين، في بيان إثر اتصال هاتفي بين الرئيسين، إن بوتين اشترط «الاعتراف بسيادة روسيا على القرم ونزع سلاح الدولة الأوكرانية، وتخليها عن نازيتها وضمان وضعها الحيادي» لتسوية النزاع.

ساعة ونصف من المحادثات

وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى نظيره الروسي لنحو ساعة ونصف الساعة، طالبًا منه وقف الضربات التي تستهدف المدنيين وتأمين الطرق في أوكرانيا، وقد «أكد بوتين أنه عازم على ذلك»، بحسب ما أعلن الإليزيه.

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كذلك، تشاور ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «مرارًا في الساعات الأخيرة» بحسب الرئاسة الفرنسية.