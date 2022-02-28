المملكة المتحدة تغلق موانئها أمام السفن الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

قررت الحكومة البريطانية إغلاق موانئ المملكة المتحدة أمام جميع السفن التي ترفع العلم الروسي، وتلك التي يشغلها الروس، ردًّا على غزو أوكرانيا، وفق ما أعلن وزير النقل الإثنين.

وكتب غرانت شابس على «تويتر»: «كتبت إلى جميع الموانئ البريطانية طالبًا منها منع أي سفينة ترفع العلم الروسي، وكذلك (السفن) المسجلة والمملوكة والمشغلة من جانب الروس»، موضحًا أن قانونًا سيصدر في هذا الصدد لإضفاء طابع رسمي على هذا الحظر، وفق «فرانس برس».

عقوبات تستهدف القطاع المالي الروسي

وفي سياق متصل أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الإثنين، أن بلادها ستشدد عقوباتها التي تستهدف القطاع المالي الروسي ردًّا على غزو أوكرانيا، وذلك عبر تجميد أصول جميع المصارف الروسية على أراضيها «في الأيام المقبلة». وأبلغت تراس، البرلمان البريطاني، «سنقوم بتجميد كامل لأصول جميع المصارف الروسية في الأيام المقبلة، وذلك بالتنسيق مع حلفائنا».

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأحد، أن الاتحاد الأوروبي سيغلق كامل مجاله الجوي أمام كل الطائرات الروسية بما فيها «الطائرات الخاصة للمتمولين»، وذلك ردًا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقالت المسؤولة الأوروبية «نقترح (على الدول الأعضاء) أن تمنع كل الطائرات العائدة إلى روسيا، وتلك المسجلة في روسيا أو التي تتحكم فيها مصالح روسية. لن تتمكن بعد اليوم من الهبوط والإقلاع والتحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي».

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في المقابل أعلنت روسيا، الأحد، إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، ردًّا على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول لمعاقبة موسكو بعد هجومها على أوكرانيا. وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن هذا الحظر سينطبق أيضًا على رحلات الترانزيت التي تسيِّرها الشركات المعنية عبر المجال الجوي الروسي.

هجوم روسيا على أوكرانيا

وأمر بوتين السبت، الجيش الروسي بتوسيع هجومه على أوكرانيا من جميع المحاور، في وقت قال مسؤول دفاعي أميركي لوكالة «رويترز» إن «إحباط» القوات الروسية يتزايد في أوكرانيا، بسبب ما تعتبرها الولايات المتحدة «مقاومة مستمرة».

وأضاف المسؤول، الذي رفض كشف هويته: «نعلم أنهم لم يحرزوا التقدم الذي أرادوا إحرازه، خصوصًا في الشمال. لقد أُصيبوا بالإحباط بسبب ما رأوه من مقاومة مستميتة»، وتابع: «لقد أدى ذلك إلى إبطاء تقدمهم»، واختتم: «نرى مؤشرات على تصاعد المقاومة الأوكرانية مقابل تزايد الإحباط الروسي بسبب نقص الزخم».