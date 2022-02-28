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بوتين يشترط الاعتراف بالقرم وإعلان حياد كييف لإنهاء النزاع الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 06:24 مساء
بوتين يشترط الاعتراف بالقرم وإعلان حياد كييف لإنهاء النزاع الأوكراني
صورة مركبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يميم)، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. (الإنترنت)
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أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يشترط لوقف غزو أوكرانيا الاعتراف بالقرم كأرض روسية وإعلان «حياد» كييف، وتخلي الحكومة الأوكرانية عن «نازيتها».

وقال الكرملين، في بيان إثر اتصال هاتفي بين الرئيسين، إن بوتين اشترط «الاعتراف بسيادة روسيا على القرم ونزع سلاح الدولة الأوكرانية، وتخليها عن نازيتها وضمان وضعها الحيادي» لتسوية النزاع.

ساعة ونصف من المحادثات
وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى نظيره الروسي لنحو ساعة ونصف الساعة، طالبًا منه وقف الضربات التي تستهدف المدنيين وتأمين الطرق في أوكرانيا، وقد «أكد بوتين أنه عازم على ذلك»، بحسب ما أعلن الإليزيه. 

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كذلك، تشاور ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «مرارًا في الساعات الأخيرة» بحسب الرئاسة الفرنسية.

مفاوضات بيلاروسا
ووصل الوفد الأوكراني، صباح الإثنين، إلى موقع إجراء المفاوضات مع روسيا حيث سيطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار» وسحب القوات الروسية على ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية. وأوضحت الرئاسة أن «الوفد الأوكراني وصل إلى المنطقة الحدودية الأوكرانية البيلاروسية للمشاركة في المفاوضات»، وأكدت أن «المسألة الأساسية هي وقف فوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية».

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