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حاكم خاركيف: مقتل 11 مدنيا في قصف روسي على المدينة الأوكرانية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 05:52 مساء
حاكم خاركيف: مقتل 11 مدنيا في قصف روسي على المدينة الأوكرانية (فيديو)
جنود أوكران في موقع تدمير أليات عسكرية شرق أوكرانيا. (الإنترنت)
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قتل 11 شخصًا على الأقل جراء قصف روسي على أحياء سكنية في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا على الحدود مع روسيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة الإثنين، مشيرًا إلى مخاوفه من وقوع «عشرات القتلى».

وقال حاكم المنطقة، أوليغ سينيغوبوف على مواقع  التواصل الاجتماعي: «العدو الروسي يقصف أحياء سكنية»، مضيفًا «نتيجة هذا القصف الذي لا يزال متواصلًا، لا يمكننا استخدام أجهزة الإغاثة... هناك حاليًا 11 قتيلًا وعشرات الجرحى»، وفق «فرانس برس».

ونشر موقع «Shots Story» مقطع فيديو لقصف مدفعي استهدف مدينة خاركيف الأوكرانية بعشرات الصوريخ.

 مقتل 102 مدني بينهم سبعة أطفال
وأكدت الأمم المتحدة، الإثنين، أنها سجلت مقتل 102 مدني، بينهم سبعة أطفال، وإصابة 304 آخرين، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ونبهت إلى أن الحصيلة الحقيقية «أعلى بكثير».

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، في افتتاح جلسة المجلس «قُتل معظم هؤلاء المدنيين بأسلحة متفجرة واسعة النطاق، وخصوصا بنيران المدفعية الثقيلة وقذائف متوعة والغارات الجوية. وأخشى أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك بكثير».

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وأكد الجيش الأوكراني، الإثنين، أن موسكو «بطأت وتيرة الهجوم» في اليوم الخامس من هجومها على أوكرانيا في حين ينتظر إجراء مفاوضات عند الحدود مع بيلاروسيا. وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني في بيان «أبطأ المحتلون الروس من وتيرة الهجوم لكنهم لا يزالون يحاولون تحقيق مكاسب في بعض المناطق».

بحث «تطورات» الهجوم الروسي 
ويعقد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين، مؤتمرا عبر الهاتف مع حلفاء بلاده وشركائها لمناقشة «تطورات» الهجوم الروسي على أوكرانيا و«تنسيق رد موحد»، وفق البيت الأبيض. ولم يحدد بيان البيت الأبيض الشخصيات التي ستشارك في هذه المحادثات، التي ستجرى في اليوم الذي تبدأ فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة مشروع قرار يدين غزو روسيا لأوكرانيا.

وفي نفس السياق وصل الوفد الأوكراني، صباح الإثنين، إلى موقع إجراء المفاوضات مع روسيا حيث سيطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار» وسحب القوات الروسية على ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية.

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