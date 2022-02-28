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واشنطن توصي الأميركيين بمغادرة روسيا «فورا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 04:57 مساء
واشنطن توصي الأميركيين بمغادرة روسيا «فورا»
علم أوكرانيا في منطقة يسيطر عليها الجيش. (الإنترنت)
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أوصت الولايات المتحدة، الإثنين، رعاياها بمغادرة روسيا «فورًا» على ضوء الوضع الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية، في بيان، «على الرعايا الأميركيين أن ينظروا في مغادرة روسيا فورًا من خلال خيارات الرحلات التجارية التي لا تزال متوافرة»، بعدما كانت أوصت الأميركيين بعدم السفر إلى روسيا، وفق «فرانس برس».

وأكد الجيش الأوكراني، الإثنين، أن موسكو «بطأت وتيرة الهجوم» في اليوم الخامس من هجومها على أوكرانيا في حين ينتظر إجراء مفاوضات عند الحدود مع بيلاروسيا. وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني في بيان «أبطأ المحتلون الروس من وتيرة الهجوم لكنهم لا يزالون يحاولون تحقيق مكاسب في بعض المناطق».

بحث «تطورات» الهجوم الروسي 
ويعقد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين، مؤتمرا عبر الهاتف مع حلفاء بلاده وشركائها لمناقشة «تطورات» الهجوم الروسي على أوكرانيا و«تنسيق رد موحد»، وفق البيت الأبيض. ولم يحدد بيان البيت الأبيض الشخصيات التي ستشارك في هذه المحادثات، التي ستجرى في اليوم الذي تبدأ فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة مشروع قرار يدين غزو روسيا لأوكرانيا.

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وفي نفس السيقا وصل الوفد الأوكراني، صباح الإثنين، إلى موقع إجراء المفاوضات مع روسيا حيث سيطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار» وسحب القوات الروسية على ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية.

التهديد بهجوم نووي 
وأوضحت الرئاسة أن «الوفد الأوكراني وصل إلى المنطقة الحدودية الأوكرانية البيلاروسية للمشاركة في المفاوضات»، وأكدت أن «المسألة الأساسية هي وقف فوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية».

ويتواصل الهجوم الروسي على أوكرانيا التي تقاوم بشراسة، الإثنين، غداة تلويح فلاديمير بوتين بالتهديد النووي الذي واجهه الأوروبيون بالتعهد إرسال أسلحة إلى كييف.

الاتحاد الأوروبي يسلح أوكرانيا
وأعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 450 مليون يورو لتمويل إرسال أسلحة إلى أوكرانيا وحظر وسيلتي الإعلام الروسيتين «آر تي» و«سبوتنيك» في أوروبا وإغلاق مجاله الجوي أمام كل الطائرات الروسية وهو قرار اتخذته كندا أيضا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، «للمرة الأولى سيمول الاتحاد الأوروبي عمليات شراء وتسليم أسلحة وتجهيزات أخرى إلى بلد يقع ضحية حرب. هذه نقطة تحول تاريخية». وفي تطور رئيسي قد يكون مصدر تصعيد محتمل مع موسكو التي هددت أي دولة تساعد أوكرانيا، أعلن الاتحاد الأوروبي مساء الأحد نيته تزويد القوات الأوكرانية طائرات مقاتلة.

ورحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتشكيل «ائتلاف دولي مناهض للحرب» دعما لبلاده ودعا الأجانب إلى مواجهة «مجرمي الحرب الروس في إطار «لواء دولي» في طور التشكيل

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