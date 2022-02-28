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غوتيريس: استسلام بعض قادة العالم بشأن قضية المناخ جريمة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 03:15 مساء
غوتيريس: استسلام بعض قادة العالم بشأن قضية المناخ جريمة
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ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الإثنين، بـ«استسلام» بعض قادة العالم بشأن مكافحة الاحترار المناخي معتبرا أنه «جريمة»  في تعليقه على تقرير علمي يصف «معاناة» البشرية التي تضربها الكوارث الطبيعية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال غوتيريس إن تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي نشر، الإثنين، يشكل «موسوعة لمعاناة البشرية واتهاما موجها لفشل القادة في مكافحة التغيرات المناخية»، مشيرا إلى «استسلام إجرامي»  في القيادة.

مناطق ساحلية مهددة بارتفاع مستوى المياه
توقع التقرير الجديد لخبراء الأمم المتحدة حول المناخ الذي نشر، الإثنين، أن يعيش أكثر من مليار شخص بحلول 2050 في مناطق ساحلية مهددة بارتفاع مستوى المياه وفيضانات خلال هبوب عواصف.

وقال خبراء الهيئة الحكومة الدولية المعنية بتغير المناخ إنه بالنظر إلى تنقلات السكان وتركزهم على السواحل ولا سيما في المدن الكبيرة القريبة جدا من مستوى مياه البحر «قد يكون مليار شخص تقريبا مهددين بظواهر مناخية على المدى المتوسط وفي ظل كل السيناريوهات» المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة. وأوضح الخبراء أنه في العام 2020، كان 896 مليون شخص أي 11% من سكان العالم يعيشون في مناطق ساحلية خفيضة.

وخلص خبراء في الأمم المتحدة الاثنين في تقرير رئيسي حول عواقب التغير المناخي إلى أن البشرية قد تفوت فرصة لضمان مستقبل «قابل للعيش»، وقالت الهيئة الحكومة الدولية المعنية بتغير المناخ في ملخصها إلى صانعي السياسيات لتقرير يقع في آلاف الصفحات «الدليل العلمي لا يدحض: يشكل التغير المناخي تهديدا لرفاه الإنسان والصحة العالمية»، مشددين على ضرورة التحرك في آن لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة والاستعداد لكوارث ستزداد وتيرتها وحدتها.

أظهر التقرير الجديد لخبراء الأمم المتحدة حول المناخ الذي نُشر، الإثنين، أن 3.3 إلى 3.6 مليارات شخص، أي نحو نصف سكان العالم في وضع «ضعف شديد»، أمام عواقب التغير المناخي، وأضافت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في ملخصها إلى صانعي السياسيات أن هذا الضعف يتفاوت من منطقة إلى أخرى وداخل المناطق حتى، مدفوع بتفاوت مستويات التنمية الاجتماعية الاقتصادية وانعدام المساواة والاستخدام غير المستدام للأراضي والمحيطات.

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