تعليق العمليات في السفارة الأميركية في مينسك

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإثنين، أن وزارة الخارجية «علقت عملياتها» في سفارة الولايات المتحدة في مينسك وسمحت «بالمغادرة الطوعية» لموظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم من سفارتها في موسكو.

وقال في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس»: «لقد اتخذنا هذه الإجراءات بسبب مشاكل أمنية ناجمة عن الهجوم غير المبرر الذي شنته القوات العسكرية الروسية في أوكرانيا».

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة حظرت الإثنين بمفعول فوري أي تعامل مع البنك المركزي الروسي، في عقوبات غير مسبوقة بشدتها بالتنسيق مع عدد من حلفاء واشنطن وذلك ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس» إن هذا «القرار له تأثير بشل حركة كل الأصول التي يملكها البنك المركزي الروسي في الولايات المتحدة» ما سيحد بقوة من قدرة موسكو على الدفاع عن عملتها ودعم اقتصادها.