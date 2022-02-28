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الرئيس الأوكراني يدعو الجنود الروس إلى «إلقاء أسلحتهم»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 11:55 صباحا
الرئيس الأوكراني يدعو الجنود الروس إلى «إلقاء أسلحتهم»
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، الجنود الروس إلى «القاء السلاح» في شريط مصور نشر قبيل المفاوضات مع موسكو التي ستطالب كييف خلالها بسحب القوات الروسية من أراضيها.

وقال زيلينسكي متحدثا باللغة الروسية «ألقوا أسلحتكم لا تصدقوا قادتكم أنقذوا أرواحكم بكل بساطة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأكد الجيش الأوكراني، الإثنين، أن موسكو «بطأت وتيرة الهجوم» في اليوم الخامس من هجومها على أوكرانيا في حين ينتظر إجراء مفاوضات عند الحدود مع بيلاروسيا.

وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني في بيان «أبطأ المحتلون الروس من وتيرة الهجوم لكنهم لا يزالون يحاولون تحقيق مكاسب في بعض المناطق.

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