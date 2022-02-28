موسكو تريد التوصل إلى «اتفاق» مع أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال المفاوض الروسي ومستشار الكرملين، فلاديمير مدينسكي، في اليوم الخامس للغزو الروسي لأوكرانيا إن موسكو تريد التوصل إلى «اتفاق» مع كييف، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضح للتلفزيون الروسي «كلما طال النزاع لساعة إضافية كلما قضى مواطنون وجنود أوكرانيون، اتفقنا على التوصل إلى اتفاق لكن يجب أن يصب في مصلحة الطرفين»، ومن المفترض أن تجرى مفاوضات في بيلاروس قرب الحدود الأوكرانية.

وأكد الجيش الروسي، الإثنين، أن بإمكان المدنيين مغادرة كييف عاصمة أوكرانيا «بحرية» متهما في الوقت ذاته السلطات الأوكرانية باستخدامهم كدروع بشرية.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في تصريح تلفزيوني «كل المدنيين في المدينة يمكنهم مغادرة العاصمة الأوكرانية بحرية عبر الطريق السريع (كييف - فاسيلكيف)، جنوب غرب العاصمة الأوكرانية.

وأكد الناطق كذلك «التفوق الجوي» الروسي في كل أنحاء أوكرانيا في اليوم الخامس من غزو موسكو لأوكرانيا.