دول أوروبية مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، أن دولاً أعضاء في التكتل مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني طائرات مقاتلة.

وصرّح بوريل، عقب اجتماع عبر الفيديو مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبية، سبقتها محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأوكراني، أن الأخير «قال إنه يحتاج إلى طائرات يمكن أن يقودها الأوكرانيون. تمتلك بعض الدول الأعضاء هذا النوع من الطائرات وسنوفرها لهم مع أسلحة أخرى لازمة للحرب»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن جوزيب بوريل أن الدول الأعضاء في الاتحاد قررت، الأحد، تخصيص 450 مليون يورو لشراء أسلحة وتسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية لمساعدتها في مقاومة الهجوم الروسي.

وقال المسؤول الأوروبي: «تم التوصل إلى اتفاق لتزويد الجيش الأوكراني أسلحة بقيمة 450 مليون (يورو)، إضافة إلى معدات حماية ووقود بخمسين مليونًا. إنها المرة الأولى في التاريخ نقوم» بهذه الخطوة.