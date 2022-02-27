الاتحاد الأوروبي يخصص 450 مليون يورو لتأمين أسلحة لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء في الاتحاد قررت، الأحد، تخصيص 450 مليون يورو لشراء أسلحة وتسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية لمساعدتها في مقاومة الهجوم الروسي.

وقال جوزيب بوريل إثر اجتماع عبر تقنية الفيديو لوزراء الخارجية الأوروبيين «تم التوصل إلى اتفاق لتزويد الجيش الأوكراني أسلحة بقيمة 450 مليون (يورو)، إضافة إلى معدات حماية ووقود بخمسين مليونًا. إنها المرة الأولى في التاريخ نقوم» بهذه الخطوة، وفق «فرانس برس».

أعلنت الحكومة السويدية، الأحد، أنها ستُسلم أوكرانيا أسلحة مضادة للدروع في خروج عن عقيدتها وسترسل لكييف خمسة آلاف قاذفة مضادة للدروع. وأكدت رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون خلال مؤتمر صحفي أن هذا القرار «الاستثنائي» غير مسبوق منذ العام 1939، عندما ساعدت السويد فنلندا إثر تعرضها لهجوم من الاتحاد السوفياتي.

وأعلنت الحكومة الألمانية، السبت، أنها ستزود أوكرانيا «في أسرع وقت» ألف قاذفة صواريخ و500 صاروخ أرض-جو من طراز «ستينغر» لمساعدتها في مواجهة هجوم الجيش الروسي.

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وقال المستشار أولاف شولتس، في بيان، إن «العدوان الروسي على أوكرانيا يشكل نقطة تحول. إنه يهدد النظام الذي نشأ منذ ما بعد الحرب» العالمية الثانية، مضيفًا: «في هذا الوضع، من واجبنا أن نساعد أوكرانيا بقدر ما نستطيع، في الدفاع عن نفسها ضد جيش فلاديمير بوتين الغازي».

أجازت الحكومة الألمانية تسليم أوكرانيا 400 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات، الأمر الذي يشكل تراجعًا عن سياسة اتبعتها في الأعوام الأخيرة، وتقضي بحظر أي تصدير لأسلحة فتاكة في مناطق نزاعات. وقال المصدر: «بالنظر إلى العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، فإن الحكومة الألمانية مستعدة للموافقة على (تسليم) معدات تحتاج إليها أوكرانيا بإلحاح للدفاع عن نفسها»