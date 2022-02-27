وزيرة الدفاع الألمانية: بوتين أطلق تهديده النووي لأنه يعاني من جنون العظمة

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت وزيرة الدفاع الألمانية، الأحد، أن بوتين وضع القوة النووية الروسية في حال تأهب لأن هجومه على أوكرانيا لا يسير كما يشتهي.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريتسين لامبركت في تصريح للتلفزيون الرسمي الألماني، إن الرئيس الروسي بإعلانه هذا «تخطى حدًا إضافيًا ولدينا انطباع أن هذا الأمر على صلة، فيما يعانيه من جنون العظمة، بأفعال باسلة وتنطوي على عزم وتصميم أوقفت غزوه السريع لأوكرانيا»، وفق «فرانس برس».

قوات الردع التابعة للجيش الروسي في حالة تأهب

وأمر بوتين «بوضع قوات الردع التابعة للجيش الروسي في حالة تأهب للقتال»، عازيًا هذا القرار إلى «التصريحات المعادية الصادرة عن حلف شمال الأطلسي» ومنتقدًا العقوبات «غير المشروعة» التي فرضها الغربيون على روسيا في إطار تكثيفهم الضغوط عليه.

وسرعان ما نددت الولايات المتحدة بتصعيد «غير مقبول» متهمة بوتين بـ«فبركة تهديدات غير موجودة بهدف مواصلة العدوان». واعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن سلوك موسكو «غير مسؤول». وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، الأحد، أن اندلاع نزاع نووي فكرة «لا يمكن تصورها».

أفادت مصادر دبلوماسية، الأحد، أن مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعًا طارئًا الإثنين في الساعة 15.00 (20.00 ت غ) للبحث في الأزمة الإنسانية في أوكرانيا التي تتعرض لغزو روسي.

وأوضح دبلوماسي، رافضًا كشف هويته، أن مسؤولين في دائرة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة وفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين سيشاركون في الاجتماع، بحسب «فرانس برس».

وطلبت الولايات المتحدة وألبانيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، في وقت سابق الأحد، بهدف تبني قرار يطالب بـ«دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى دورة خاصة»، الإثنين، تخصص للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية السبت.

ونادرًا ما يتم اللجوء إلى هذه الآلية التي نصت عليها نظم الأمم المتحدة، علمًا بأنها لا تشمل إمكان لجوء أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن إلى حق النقض (فيتو).

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن ردًّا على غزوها أوكرانيا.

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وكتب على «تويتر»: «حرمان الدولة المعتدية من حق التصويت في مجلس الأمن الدولي، وتصنيف الأفعال والبيانات الروسية على أنها إبادة للشعب الأوكراني، والمساعدة في إيصال جثث الجنود الروس. هذا ما تطرقت إليه خلال حديثي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس»، وفق «فرانس برس».

روسيا تملك حق النقض (فيتو)

وروسيا من الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية، الذين يملكون حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأكد غوتيريس «عزم الأمم المتحدة على تعزيز المساعدة الإنسانية للشعب الأوكراني»، وفق بيان للمنظمة الدولية. وأورد البيان أن الأمين العام «أبلغ الرئيس (الأوكراني) أن الأمم المتحدة ستوجه الثلاثاء نداءً لتمويل العمليات الإنسانية (للمنظمة) في أوكرانيا».