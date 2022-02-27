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الاتحاد الأوروبي يتوقع «نزوح سبعة ملايين شخص» بسبب الحرب بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 09:50 مساء
الاتحاد الأوروبي يتوقع «نزوح سبعة ملايين شخص» بسبب الحرب بأوكرانيا
نازحون أوكرانيون يفرون من الحرب على بلادهم. (الإنترنت)
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قال المفوض الأوروبي المكلف إدارة الأزمات يانيس ليناريتش الأحد، أن «التقديرات تشير إلى أن سبعة ملايين أوكراني سينزحون» من هذا البلد بسبب الهجوم الروسي.

وأضاف «نشهد ما قد يصبح أكبر أزمة إنسانية في قارتنا الأوروبية منذ أعوام عدة»، وفق «فرانس برس».

أفادت مصادر دبلوماسية، الأحد، أن مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعًا طارئًا الإثنين في الساعة 15.00 (20.00 ت غ) للبحث في الأزمة الإنسانية في أوكرانيا التي تتعرض لغزو روسي. وأوضح دبلوماسي، رافضًا كشف هويته، أن مسؤولين في دائرة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة وفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين سيشاركون في الاجتماع.

غلق المجال الجوي الأوروبي
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأحد، أن الاتحاد الأوروبي سيغلق كامل مجاله الجوي أمام كل الطائرات الروسية بما فيها «الطائرات الخاصة للمتمولين»، وذلك ردًا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقالت المسؤولة الأوروبية «نقترح (على الدول الأعضاء) أن تمنع كل الطائرات العائدة إلى روسيا، وتلك المسجلة في روسيا أو التي تتحكم فيها مصالح روسية. لن تتمكن بعد اليوم من الهبوط والإقلاع والتحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي».

في المقابل أعلنت روسيا، الأحد، إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات المرتبطة أو المسجلة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وسلوفينيا، ردًّا على إجراءات مماثلة اتخذتها تلك الدول لمعاقبة موسكو بعد هجومها على أوكرانيا.

وقالت وكالة الطيران المدني الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن هذا الحظر سينطبق أيضًا على رحلات الترانزيت التي تسيِّرها الشركات المعنية عبر المجال الجوي الروسي.

 اليوم الرابع من هجوم روسيا على أوكرانيا 
وهذا هو اليوم الرابع من هجوم روسيا على أوكرانيا الذي سماه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بـ«عملية عسكرية» تستهدف حماية المواطنين الأوكران شرق البلاد، واقتلاع «النازيين الجدد»، فيما تصفه كييف بأنه «غزو» لدولة ذات سيادة. وحتى اللحظة لم تسيطر القوات الروسية على أي مدينة كبيرة، فيما واجهت محاولاتها المتكررة دخول العاصمة كييف «مقاومة مستميتة»، وفق تصريحات لمسؤولين غربيين.

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وأمر بوتين السبت، الجيش الروسي بتوسيع هجومه على أوكرانيا من جميع المحاور، في وقت قال مسؤول دفاعي أميركي لوكالة «رويترز» إن «إحباط» القوات الروسية يتزايد في أوكرانيا، بسبب ما تعتبرها الولايات المتحدة «مقاومة مستمرة».

وأضاف المسؤول، الذي رفض كشف هويته: «نعلم أنهم لم يحرزوا التقدم الذي أرادوا إحرازه، خصوصًا في الشمال. لقد أُصيبوا بالإحباط بسبب ما رأوه من مقاومة مستميتة»، وتابع: «لقد أدى ذلك إلى إبطاء تقدمهم»، واختتم: «نرى مؤشرات على تصاعد المقاومة الأوكرانية مقابل تزايد الإحباط الروسي بسبب نقص الزخم».

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