اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث الأزمة الإنسانية في أوكرانيا الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت مصادر دبلوماسية، الأحد، أن مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعًا طارئًا الإثنين في الساعة 15.00 (20.00 ت غ) للبحث في الأزمة الإنسانية في أوكرانيا التي تتعرض لغزو روسي.

وأوضح دبلوماسي، رافضًا كشف هويته، أن مسؤولين في دائرة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة وفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين سيشاركون في الاجتماع، بحسب «فرانس برس».

وطلبت الولايات المتحدة وألبانيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، في وقت سابق الأحد، بهدف تبني قرار يطالب بـ«دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى دورة خاصة»، الإثنين، تخصص للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية السبت.

ونادرًا ما يتم اللجوء إلى هذه الآلية التي نصت عليها نظم الأمم المتحدة، علمًا بأنها لا تشمل إمكان لجوء أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن إلى حق النقض (فيتو).

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن ردًّا على غزوها أوكرانيا.

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وكتب على «تويتر»: «حرمان الدولة المعتدية من حق التصويت في مجلس الأمن الدولي، وتصنيف الأفعال والبيانات الروسية على أنها إبادة للشعب الأوكراني، والمساعدة في إيصال جثث الجنود الروس. هذا ما تطرقت إليه خلال حديثي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس»، وفق «فرانس برس».

روسيا تملك حق النقض (فيتو)

وروسيا من الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية، الذين يملكون حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأكد غوتيريس «عزم الأمم المتحدة على تعزيز المساعدة الإنسانية للشعب الأوكراني»، وفق بيان للمنظمة الدولية. وأورد البيان أن الأمين العام «أبلغ الرئيس (الأوكراني) أن الأمم المتحدة ستوجه الثلاثاء نداءً لتمويل العمليات الإنسانية (للمنظمة) في أوكرانيا».

ترحيب زيلينسكي بقرار برلين

وفي سياق متصل، رحب زيلينسكي بقرار برلين تزويد أوكرانيا أسلحة في ظل مواجهتها غزوًا روسيًّا، داعيًا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى «الاستمرار على هذا النحو». وكتب زيلينسكي على «تويتر»: «ألمانيا أعلنت للتو إرسالها لأوكرانيا قاذفات صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ ستينغر. استمروا على هذا النحو، أولاف شولتس! التحالف المضاد للحرب يتحرك!».

أعلنت الحكومة الألمانية، السبت، أنها ستزود أوكرانيا «في أسرع وقت» ألف قاذفة صواريخ و500 صاروخ أرض-جو من طراز «ستينغر» لمساعدتها في مواجهة هجوم الجيش الروسي.

وقال المستشار أولاف شولتس، في بيان، إن «العدوان الروسي على أوكرانيا يشكل نقطة تحول. إنه يهدد النظام الذي نشأ منذ ما بعد الحرب» العالمية الثانية، مضيفًا: «في هذا الوضع، من واجبنا أن نساعد أوكرانيا بقدر ما نستطيع، في الدفاع عن نفسها ضد جيش فلاديمير بوتين الغازي».

مفاوضات في بيلاروسيا

وتستمر معركة السيطرة على كييف، الأحد، بينما يعزز الغرب ضغوطه على موسكو عبر استبعاد مصارف روسية من نظام «سويفت» المالي ويستعد لتسليم مزيد الأسلحة إلى أوكرانيا. وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي تمكن، منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ويواصل تقدمه على عدة محاور.

وعلى الصعيد السياسي، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن وفدًا روسيًّا وصل إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الأوكرانيين، وفق الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم». وذكر بيسكوف أن الوفد ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما في ذلك إدارة الرئاسة. وأضاف: «سنكون مستعدين لبدء هذه المفاوضات في مدينة غوميل».