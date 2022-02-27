الأمم المتحدة: اندلاع نزاع نووي فكرة «لا يمكن تصورها»

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، الأحد، قوله إن اندلاع نزاع نووي فكرة «لا يمكن تصورها»، وذلك بعدما قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يضع قوة الردع النووي لبلاده في حال تأهب.

وقال المتحدث ردًا على سؤال عن رد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على قرار الرئيس الروسي: «مجرد التفكير في نزاع نووي هو ببساطة أمر لا يمكن تصوره».

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى» بعدما وصف التصريحات الصادرة عن حلف الأطلسي «ناتو» بـ«العدائية»، وفقًا لما ذكر موقع قناة «روسيا اليوم».