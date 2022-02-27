لأول مرة.. اعتراف روسي بتكبد خسائر بشرية في أوكرانيا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أقر الجيش الروسي، للمرة الأولى منذ بدء هجومه على أوكرانيا، بتكبّده خسائر بشرية؛ لكنه لم يعلن أي حصيلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناتشينكوف إن «العسكريين الروس يثبتون شجاعتهم في مهماتهم القتالية (...). للأسف، هناك قتلى وجرحى. لكن خسائرنا أقل بكثير» من خسائر الجانب الأوكراني، وفق «فرانس برس».

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وأمس السبت، قالت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية، إن هناك أكثر من 3 آلاف قتيل من الجيش الروسي، منذ بدء الغزو لبلادها.

تدمير رتل عسكري روسي على أطراف كييف

ونشر موقع «Shots Story» مقطع فيديو يظهر رتلاً عسكريًا مدمرًا، حددت شبكة «سي إن إن»، لاحقا، جغرافيًا إحداثياته، وهو مكون من ناقلات الجنود المدرعة الروسية ومركبات عسكرية أخرى على أطراف العاصمة كييف.

وذكرت الشبكة الأميركية أن الرتل الروسي جرى تحديده في حي سكني (بوتشا) في الضواحي الغربية للمدينة، وأن معظم المركبات تحطمت وبعضها انقلب على جوانبها، لكن لا توجد إشارة إلى وجود جنود روس.