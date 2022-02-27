تركيا تتجه لتنفيذ «اتفاقية المضائق» بسبب الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأحد، إن بلاده ستنفذ اتفاقية دولية بشأن المرور البحري عبر مضيقي البوسفور والدردنيل إلى البحر الأسود.

وبموجب اتفاقية مونترو للعام 1936، تسيطر تركيا على مضيقي الدردنيل والبوسفور، اللذين يربطان البحر المتوسط بالبحر الأسود، ويمكنها منع مرور السفن الحربية أثناء الحروب أو إذا تعرضت للتهديد، بحسب «سكاي نيوز».

وفي وقت سابق من الأحد، وصفت تركيا غزو روسيا لأوكرانيا بأنه «حرب» في تحول في أسلوب خطابها قد يمهد الطريق لهذه الخطوة.

منع مرور السفن الحربية الروسية

وذكر مسؤول تركي، السبت، إن أنقرة لم تتخذ قرارًا بمنع مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود، عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، بالرغم من تأكيد الرئيس الأوكراني على ذلك.

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إلى أن تركيا وافقت على منع مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود، عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، لكن أنقرة لم تؤكد ذلك.

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ولم تعلن تركيا، التي تسيطر على المضيقين اللذين يربطان البحر المتوسط ​​بالبحر الأسود، أي حظر على السفن الحربية الروسية التي تستخدمها، ولكنها قد تكون بصدد إصدار هذا القرار.

مفاوضات في بيلاروسيا

وتستمر معركة السيطرة على كييف، الأحد، بينما يعزز الغرب ضغوطه على موسكو عبر استبعاد مصارف روسية من نظام «سويفت» المالي ويستعد لتسليم مزيد الأسلحة إلى أوكرانيا. وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي تمكن، منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ويواصل تقدمه على عدة محاور.

وعلى الصعيد السياسي، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن وفدًا روسيًّا وصل إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الأوكرانيين، وفق الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم». وذكر بيسكوف أن الوفد ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما في ذلك إدارة الرئاسة. وأضاف: «سنكون مستعدين لبدء هذه المفاوضات في مدينة غوميل».