اجتماع «روسي - أوكراني» بمنطقة الحدود الأوكرانية البيلاروسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقد اجتماع روسي أوكراني دون شروط مسبقة في منطقة الحدود الأوكرانية - البيلاروسية، وفقًا لقناة «فرانس 24».

وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا بمدينة جوميل البيلاروسية أن كييف وافقت على عقد الاجتماع وأن الوفد الروسي ينطلق إلى مكان إجرائه، مؤكدًا أن روسيا مستعدة للتفاوض بشأن السلام في أي وقت.

ميدينسكي رئيسا للوفد الروسي

ويترأس الوفد الروسي إلى المفاوضات فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي، ويضم مجموعة من المسؤولين على مستوى نواب وزيري الدفاع والخارجية، وكذلك السفير الروسي لدى بيلاروس بوريس غريزلوف.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى» بعدما وصف التصريحات الصادرة عن حلف الأطلسي «ناتو» بـ«العدائية»، وفقًا لما ذكر موقع قناة «روسيا اليوم».

وأبدى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استعداده لإجراء مفاوضات مع موسكو، حيث تتواصل المعارك للسيطرة على قاعدة «فاسيلكيف» الجوية، على بعد نحو ثلاثين كيلومترًا جنوب غرب كييف.

وأكد الرئيس الأوكراني أن الغرب سيزود بلاده بأسلحة جديدة، داعيًا مواطنيه إلى الدفاع عن كييف، وقررت روسيا توسيع هجومها العسكري على أوكرانيا رغم موجة التنديد الدولية المتنامية، وأعلنت الحكومة الألمانية، السبت، أنها ستزود أوكرانيا «في أسرع وقت» بألف قاذفة صواريخ و500 صاروخ «أرض-جو» من طراز «ستينغر» لمساعدتها في مواجهة هجوم الجيش الروسي.

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره البيلاروسي بضمان «انسحاب القوات الروسية» من أراضي بلاده، حيث قررت فرنسا تسليم مزيد المعدات العسكرية الدفاعية إلى أوكرانيا لدعمها ضد غزو الجيش الروسي، بالإضافة إلى تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، وأعلن الاتحاد الأوروبي وأميركا عقوبات مالية جديدة على روسيا.

وتشهد العاصمة الأوكرانية كييف اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من العاصمة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات من نواب أوكرانيين من أن الساعات المقبلة ستكون صعبة على العاصمة.

ومساء السبت، أفادت وزارة الدفاع الروسية بصدور أوامر لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم في جميع الاتجاهات، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية رفض التفاوض مع روسيا.