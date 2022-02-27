Atwasat

اجتماع «روسي - أوكراني» بمنطقة الحدود الأوكرانية البيلاروسية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 04:20 مساء
اجتماع «روسي - أوكراني» بمنطقة الحدود الأوكرانية البيلاروسية
الرئيس الروسي بوتين مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي بفرنسا. 9 ديسمبر 2019. (أرشيفية: الإنترنت).
alwasat radio

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقد اجتماع روسي أوكراني دون شروط مسبقة في منطقة الحدود الأوكرانية - البيلاروسية، وفقًا لقناة «فرانس 24». 

وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة مع أوكرانيا بمدينة جوميل البيلاروسية أن كييف وافقت على عقد الاجتماع وأن الوفد الروسي ينطلق إلى مكان إجرائه، مؤكدًا أن روسيا مستعدة للتفاوض بشأن السلام في أي وقت.

ميدينسكي رئيسا للوفد الروسي 
ويترأس الوفد الروسي إلى المفاوضات فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي، ويضم مجموعة من المسؤولين على مستوى نواب وزيري الدفاع والخارجية، وكذلك السفير الروسي لدى بيلاروس بوريس غريزلوف.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى» بعدما وصف التصريحات الصادرة عن حلف الأطلسي «ناتو» بـ«العدائية»، وفقًا لما ذكر موقع قناة «روسيا اليوم». 

وأبدى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استعداده لإجراء مفاوضات مع موسكو، حيث تتواصل المعارك للسيطرة على قاعدة «فاسيلكيف» الجوية، على بعد نحو ثلاثين كيلومترًا جنوب غرب كييف.

وأكد الرئيس الأوكراني أن الغرب سيزود بلاده بأسلحة جديدة، داعيًا مواطنيه إلى الدفاع عن كييف، وقررت روسيا توسيع هجومها العسكري على أوكرانيا رغم موجة التنديد الدولية المتنامية، وأعلنت الحكومة الألمانية، السبت، أنها ستزود أوكرانيا «في أسرع وقت» بألف قاذفة صواريخ و500 صاروخ «أرض-جو» من طراز «ستينغر» لمساعدتها في مواجهة هجوم الجيش الروسي.

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره البيلاروسي بضمان «انسحاب القوات الروسية» من أراضي بلاده، حيث قررت فرنسا تسليم مزيد المعدات العسكرية الدفاعية إلى أوكرانيا لدعمها ضد غزو الجيش الروسي، بالإضافة إلى تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، وأعلن الاتحاد الأوروبي وأميركا عقوبات مالية جديدة على روسيا.

وتشهد العاصمة الأوكرانية كييف اشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من العاصمة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات من نواب أوكرانيين من أن الساعات المقبلة ستكون صعبة على العاصمة.

ومساء السبت، أفادت وزارة الدفاع الروسية بصدور أوامر لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم في جميع الاتجاهات، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية رفض التفاوض مع روسيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قطبا الكرة الليبية في القارة السمراء تحت الإدارة التونسية

قطبا الكرة الليبية في القارة السمراء تحت الإدارة التونسية
معركة السيطرة على كييف مستمرة والغرب يعزز الضغوط على روسيا (فيديو)

معركة السيطرة على كييف مستمرة والغرب يعزز الضغوط على روسيا (فيديو)
لإمدادها بالإنترنت.. إيلون ماسك يعلن تفعيل خدمة «ستارلينك» في أوكرانيا

لإمدادها بالإنترنت.. إيلون ماسك يعلن تفعيل خدمة «ستارلينك» في أوكرانيا
استبعاد بنوك روسية من نظام «سويفت».. واقتراح بتجميد أصول «المركزي الروسي»

استبعاد بنوك روسية من نظام «سويفت».. واقتراح بتجميد أصول «المركزي الروسي»
أبراموفيتش يسلم إدارة «تشيلسي» الإنجليزي إلى مؤسسة أمناء النادي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا

أبراموفيتش يسلم إدارة «تشيلسي» الإنجليزي إلى مؤسسة أمناء النادي في أعقاب الغزو ...
نقص القمح يثير مخاوف في العالم العربي بعد غزو روسيا لأوكرانيا

نقص القمح يثير مخاوف في العالم العربي بعد غزو روسيا لأوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا

فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
كاركاتير حليم - بوتين يغزو أوكرانيا

كاركاتير حليم - بوتين يغزو أوكرانيا
كاركاتير خيري - روسيا اليوم

كاركاتير خيري - روسيا اليوم
«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل

«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل
لا لثقافة الشيطنة

لا لثقافة الشيطنة
مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات
بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر

بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
«على بياض» وأسئلة لا بُد منها

«على بياض» وأسئلة لا بُد منها
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية

«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية
تقرير أميركي: عودة الانقسام يحرم ليبيا من مليارات الدولارات

تقرير أميركي: عودة الانقسام يحرم ليبيا من مليارات الدولارات
مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)

مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا: العاصمة تحت القصف والجيش الروسي يدخل ثاني أكبر مدن البلاد
أوكرانيا: العاصمة تحت القصف والجيش الروسي يدخل ثاني أكبر مدن ...
ترامب: بوتين «ذكي» وقادة الغرب «أغبياء جدا»
ترامب: بوتين «ذكي» وقادة الغرب «أغبياء جدا»
مساعدات إسرائيلية إلى أوكرانيا
مساعدات إسرائيلية إلى أوكرانيا
بالفيديو: 4 مشاهد من الحرب في أوكرانيا
بالفيديو: 4 مشاهد من الحرب في أوكرانيا
بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»
بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا...
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا...
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك ......
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا ......
الرئيس الأوكراني يعرض لقاء نظيره الروسي
الرئيس الأوكراني يعرض لقاء نظيره الروسي...
المزيد
تركيا تتجه لتنفيذ «اتفاقية المضائق» بسبب الحرب في أوكرانيا
تركيا تتجه لتنفيذ «اتفاقية المضائق» بسبب الحرب في أوكرانيا...
الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحين لإمداد أوكرانيا بالأسلحة
الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحين لإمداد أوكرانيا بالأسلحة...
اجتماع «روسي - أوكراني» بمنطقة الحدود الأوكرانية البيلاروسية
اجتماع «روسي - أوكراني» بمنطقة الحدود الأوكرانية البيلاروسية...
بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»
بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»...
بالفيديو: 4 مشاهد من الحرب في أوكرانيا
بالفيديو: 4 مشاهد من الحرب في أوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط