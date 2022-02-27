مساعدات إسرائيلية إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن «إسرائيل سترسل 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا بما في ذلك معدات لتنقية المياه ومعدات طبية وخيام. وستصل في غضون أيام».

وزعم بينيت أن حكومته تتحرك «باعتدال ومسؤولية» إزاء صراع يمثل اختبارًا لعلاقاتها مع كييف وموسكو. ولم يشر بينيت، في حديث إلى التلفزيون بعد اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء، إلى النداءات الأوكرانية لإسرائيل للتوسط في الأزمة مع روسيا، وفق وكالة «رويترز».

رد فعل إسرائيل على طلب الوساطة

وقالت أيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية وموضع ثقة بينيت يوم السبت، لتلفزيون القناة 12 الإسرائيلي إن طلب الوساطة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «يجري التعامل معه» دون أن تفصح عن المزيد بشأن هذا الأمر. ورفضت السفارة الروسية التعليق.

وتضم إسرائيل مئات الآلاف من المهاجرين من روسيا وأوكرانيا، كما أنها معنية كذلك بأوضاع الجاليتين اليهوديتين الكبيرتين في البلدين.