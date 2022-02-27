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ترامب: بوتين «ذكي» وقادة الغرب «أغبياء جدا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 01:59 مساء
ترامب: بوتين «ذكي» وقادة الغرب «أغبياء جدا»
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (الإنترنت).
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أشاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين «الذكي»، منتقدًا القادة الغربيين الذين اعتبرهم «أغبياء جدًّا»، وذلك في خطاب ألقاه مساء السبت خلال التجمع السنوي الكبير للمحافظين الأميركيين في أورلاندو بفلوريدا.

وقال ترامب: «المشكلة ليست أن بوتين ذكي، لأنه بالطبع ذكي»، مضيفًا: «المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء جدًّا»، معتبرًا أن «ضعف» خلفه، الرئيس الديمقراطي جو بايدن، هو السبب في الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقًا لموقع «يورونيوز».

وتابع الرئيس السابق خطابه الذي استمر 86 دقيقة، قائلًا: «كما يفهم الجميع، لم تكن هذه الكارثة المروعة لتحدث أبدًا لو لم يتم تزوير انتخاباتنا»، وترك ترامب الجمهور في حالة من عدم اليقين بشأن رغبته في مواجهة بايدن شخصيًّا للفوز بالرئاسة، لكنه ألمح إلى ترشح محتمل في العام 2024 بقوله: «فعلنا ذلك مرتين وسنفعل ذلك مرة أخرى»، مقدمًا هزيمته في العام 2020 على أنها «نصر».

بايدن: بوتين سيصبح منبوذًا
من جانبه قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيصبح «منبوذًا على الساحة الدولية» بعد قراره مهاجمة أوكرانيا، وأوضح بايدن في كلمة متلفزة في البيت الأبيض، الخميس الماضي، أنه لا يعتزم التحدث الى بوتين، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بضمان «انسحاب القوات الروسية» من بيلاروسيا، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية. 

وقال الإليزيه في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن ماكرون دعا الرئيس البيلاروسي إلى «المطالبة بأسرع وقت ممكن بانسحاب القوات الروسية من بلاده»، ودعاه إلى التعاون مع المجتمع الدولي للسماح بتوفير مساعدات إنسانية للشعب الأوكراني.

ويتهم الغرب بيلاروسيا بمشاركة روسيا في الهجوم على أوكرانيا منذ الخميس الماضي، غير أن لوكاشينكو، أكد أن جيشه «لا يشارك» في هذا الهجوم، وقال: «قواتنا المسلحة لا تشارك في هذه العملية». وكانت موسكو نشرت عشرات الآلاف من القوات في بيلاروسيا.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن «الهجوم الروسي على أوكرانيا نقطة تحول في تاريخ أوروبا»، وأضاف في كلمة أمام البرلمان الألماني، الأحد، «بوتين شن حربًا عدوانية على كييف؛ لأن حرية الأوكرانيين تتحدى نظامه القمعي». وأردف: «بوتين لن يغير سياسته، لكن القيادة الروسية ستشعر بالثمن الباهظ الذي ستدفعه مقابل ذلك»، مضيفًا: «بوتين خلق واقعًا جديدًا يتطلب ردًّا واضحًا، وسنسلم أوكرانيا أسلحة».

ندد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيسكي من برلين، السبت، بـ«الأنانية الراسخة» لدى بعض الدول الغربية، «بما في ذلك هنا في ألمانيا»، بعد اجتياح روسيا لأوكرانيا، وقال مورافيسكي، للصحفيين البولنديين، «لهذا السبب قدمت إلى هنا، لمقابلة المستشار (الألماني) أولاف شولتس، لأهز الضمائر، لأهز ضمير ألمانيا، حتى يقرروا (الألمان) أخيرًا فرض عقوبات مدمرة حقًّا» على روسيا، وفق «فرانس برس».

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