أوكرانيا: العاصمة تحت القصف والجيش الروسي يدخل ثاني أكبر مدن البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

تستمر معركة السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف، الأحد، بينما يعزز الغرب ضغوطه على موسكو عبر استبعاد مصارف روسية من نظام «سويفت» المالي، ويستعد لتسليم مزيد الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأعلنت بلدية كييف فرض حظر التجول في العاصمة الأوكرانية بدءًا من السبت في الساعة 5 مساءً حتى الإثنين الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي، مضيفة أن جميع الموجودين في الشوارع خلال هذه الفترة «سيعتبرون أعضاء في مجموعات من المخربين الأعداء»، وفقًا لقناة «فرانس 24».

دخول الجيش الروسي خاركيف

وصباح الأحد، أعلنت سلطات خاركيف دخول الجيش الروسي إلى ثاني أهم مدينة في أوكرانيا. وكانت صافرات الإنذار المضادة للطائرات في كييف أُطلقت ليل السبت الأحد، داعية السكان إلى الاحتماء بالملاجئ في العاصمة. ومن جانبه، أكد الجيش الأوكراني مساء السبت، أن القوات الروسية «تواصل هجومها لتحصين كييف» بعد أن «أكملت إعادة تجميع وحداتها» على الجبهة الشمالية.

وأعلن وزير الصحة الأوكراني، السبت، أن 198 مدنيًّا قُتلوا، من بينهم ثلاثة أطفال، وأُصيب أكثر من ألف شخص، ومع احتدام المعارك في شوارع كييف وسط مخاوف من سقوط العاصمة، فإن الجيش الأوكراني يعلن صد «هجوم» روسي في شارع رئيسي في كييف السبت، وأعلنت الأمم المتحدة أن الغزو الروسي تسبب في تهجير أكثر من خمسين ألف أوكراني من بلادهم في 48 ساعة.

وأبدى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، استعداده لإجراء مفاوضات مع موسكو، لكن ليس في بيلاروسيا، حيث تتواصل المعارك للسيطرة على قاعدة «فاسيلكيف» الجوية، على بعد نحو ثلاثين كيلومترًا جنوب غرب كييف.

وأكد الرئيس الأوكراني أن الغرب سيزود بلاده بأسلحة جديدة، داعيًا مواطنيه إلى الدفاع عن كييف، وقررت روسيا توسيع هجومها العسكري على أوكرانيا رغم موجة التنديد الدولية المتنامية، مؤكدة أن كييف رفضت إجراء مفاوضات، وأعلنت الحكومة الألمانية، السبت، أنها ستزود أوكرانيا «في أسرع وقت» بألف قاذفة صواريخ و500 صاروخ «أرض-جو» من طراز «ستينغر» لمساعدتها في مواجهة هجوم الجيش الروسي.

فشل مجلس الأمن في التصويت

وشددت روسيا على استهدافها البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، بالمقابل بدأ حلف شمال الأطلسي «ناتو» في نشر أفراده وقوة الردع تحسبًا لأي تطورات محتملة، وفشل مجلس الأمن في التصويت على قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا بعد لجوء موسكو لحق الفيتو.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف، واستبعاد روسيا من مجلس أوروبا الذي يضم 47 عضوًا، حيث تبنت القوى الغربية مجموعة جديدة من العقوبات القاسية. فقد قررت خصوصًا استبعاد عدد من المصارف الروسية من نظام «سويفت» الأداة الأساسية في التمويل العالمي، حسبما أعلنت الحكومة الألمانية التي تترأس مجموعة الدول السبع.

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره البيلاروسي بضمان «انسحاب القوات الروسية» من أراضي بلاده، حيث قررت فرنسا تسليم مزيد المعدات العسكرية الدفاعية إلى أوكرانيا لدعمها ضد غزو الجيش الروسي، بالإضافة إلى تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، وأعلن الاتحاد الأوروبي وأميركا عقوبات مالية جديدة على روسيا.