شولتس: الهجوم الروسي على أوكرانيا نقطة تحول في تاريخ أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن «الهجوم الروسي على أوكرانيا نقطة تحول في تاريخ أوروبا».

وأضاف في كلمة أمام البرلمان الألماني، الأحد، «بوتين شن حربًا عدوانية على كييف لأن حرية الأوكرانيين تتحدى نظامه القمعي». وأردف: «بوتين لن يغير سياسته، لكن القيادة الروسية ستشعر بالثمن الباهظ الذي ستدفعه مقابل ذلك»، مضيفًا: «بوتين خلق واقعًا جديدًا يتطلب ردًّا واضًحا، وسنسلم أوكرانيا أسلحة».

قتال في كييف

زتستمر معركة السيطرة على كييف، الأحد، بينما يعزز الغرب ضغوطه على موسكو عبر استبعاد مصارف روسية من نظام «سويفت» المالي، ويستعد لتسليم مزيد الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي تمكن، منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، ويواصل تقدمه على عدة محاور.