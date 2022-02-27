Atwasat

شولتس: الهجوم الروسي على أوكرانيا نقطة تحول في تاريخ أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 12:24 مساء
شولتس: الهجوم الروسي على أوكرانيا نقطة تحول في تاريخ أوروبا
المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن «الهجوم الروسي على أوكرانيا نقطة تحول في تاريخ أوروبا».

وأضاف في كلمة أمام البرلمان الألماني، الأحد، «بوتين شن حربًا عدوانية على كييف لأن حرية الأوكرانيين تتحدى نظامه القمعي».  وأردف: «بوتين لن يغير سياسته، لكن القيادة الروسية ستشعر بالثمن الباهظ الذي ستدفعه مقابل ذلك»، مضيفًا: «بوتين خلق واقعًا جديدًا يتطلب ردًّا واضًحا، وسنسلم أوكرانيا أسلحة». 

قتال في كييف
زتستمر معركة السيطرة على كييف، الأحد، بينما يعزز الغرب ضغوطه على موسكو عبر استبعاد مصارف روسية من نظام «سويفت» المالي، ويستعد لتسليم مزيد الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي تمكن، منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، ويواصل تقدمه على عدة محاور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قطبا الكرة الليبية في القارة السمراء تحت الإدارة التونسية

قطبا الكرة الليبية في القارة السمراء تحت الإدارة التونسية
معركة السيطرة على كييف مستمرة والغرب يعزز الضغوط على روسيا (فيديو)

معركة السيطرة على كييف مستمرة والغرب يعزز الضغوط على روسيا (فيديو)
لإمدادها بالإنترنت.. إيلون ماسك يعلن تفعيل خدمة «ستارلينك» في أوكرانيا

لإمدادها بالإنترنت.. إيلون ماسك يعلن تفعيل خدمة «ستارلينك» في أوكرانيا
استبعاد بنوك روسية من نظام «سويفت».. واقتراح بتجميد أصول «المركزي الروسي»

استبعاد بنوك روسية من نظام «سويفت».. واقتراح بتجميد أصول «المركزي الروسي»
أبراموفيتش يسلم إدارة «تشيلسي» الإنجليزي إلى مؤسسة أمناء النادي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا

أبراموفيتش يسلم إدارة «تشيلسي» الإنجليزي إلى مؤسسة أمناء النادي في أعقاب الغزو ...
نقص القمح يثير مخاوف في العالم العربي بعد غزو روسيا لأوكرانيا

نقص القمح يثير مخاوف في العالم العربي بعد غزو روسيا لأوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا

فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
كاركاتير حليم - بوتين يغزو أوكرانيا

كاركاتير حليم - بوتين يغزو أوكرانيا
كاركاتير خيري - روسيا اليوم

كاركاتير خيري - روسيا اليوم
«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل

«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل
لا لثقافة الشيطنة

لا لثقافة الشيطنة
مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات
بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر

بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
«على بياض» وأسئلة لا بُد منها

«على بياض» وأسئلة لا بُد منها
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية

«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية
تقرير أميركي: عودة الانقسام يحرم ليبيا من مليارات الدولارات

تقرير أميركي: عودة الانقسام يحرم ليبيا من مليارات الدولارات
مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)

مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفد روسي في بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الأوكرانيين
وفد روسي في بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الأوكرانيين
مسؤول أوكراني: الجيش الروسي دخل خاركوف
مسؤول أوكراني: الجيش الروسي دخل خاركوف
زيلينسكي يرد على وصول وفد المفاوضات الروسي إلى بيلاروسيا
زيلينسكي يرد على وصول وفد المفاوضات الروسي إلى بيلاروسيا
خبير: روسيا ستغير بعض معادلات ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي بـ«شرط واحد»
خبير: روسيا ستغير بعض معادلات ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ...
شولتس: الهجوم الروسي على أوكرانيا نقطة تحول في تاريخ أوروبا
شولتس: الهجوم الروسي على أوكرانيا نقطة تحول في تاريخ أوروبا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا...
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا...
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن ترى مزيد القوات الروسية تتحرك ......
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا ......
الرئيس الأوكراني يعرض لقاء نظيره الروسي
الرئيس الأوكراني يعرض لقاء نظيره الروسي...
المزيد
مساعدات إسرائيلية إلى أوكرانيا
مساعدات إسرائيلية إلى أوكرانيا...
ترامب: بوتين «ذكي» وقادة الغرب «أغبياء جدا»
ترامب: بوتين «ذكي» وقادة الغرب «أغبياء جدا»...
أوكرانيا: العاصمة تحت القصف والجيش الروسي يدخل ثاني أكبر مدن البلاد
أوكرانيا: العاصمة تحت القصف والجيش الروسي يدخل ثاني أكبر مدن......
شولتس: الهجوم الروسي على أوكرانيا نقطة تحول في تاريخ أوروبا
شولتس: الهجوم الروسي على أوكرانيا نقطة تحول في تاريخ أوروبا...
خبير: روسيا ستغير بعض معادلات ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي بـ«شرط واحد»
خبير: روسيا ستغير بعض معادلات ما بعد انهيار الاتحاد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط