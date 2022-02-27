خبير: روسيا ستغير بعض معادلات ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي بـ«شرط واحد»

القاهرة - بوابة الوسط

توقع الخبير بمركز «الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، د.عمرو الشوبكي، أن «تنجح روسيا في تغيير جانب من معادلات ما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، في حال اكتفى بوتين بالسيطرة على أوكرانيا وعدم نقل هذا الصراع إلى أماكن أخرى، وإنهاء الحرب في أقرب فرصة».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في هذه الحالة «روسيا ستنتصر في معركتها مع أوكرانيا وستفرض قواعد جديدة في التعامل مع مجالها الحيوي ومع الدول المتاخمة لحدودها، ولن تسمح بتمدد حلف الناتو على حدودها».

وتستمر معركة الجيش الروسي للسيطرة على كييف، الأحد، بينما يعزز الغرب ضغوطه على موسكو عبر استبعاد مصارف روسية من نظام «سويفت» المالي، ويستعد لتسليم مزيد الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي تمكن، منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، ويواصل تقدمه على عدة محاور.

حسابات بوتين

واستدرك الشوبكي بالقول: «نجاح روسيا ليس انتصارًا أخلاقيًّا، ولا معناه أن هذا الأسلوب بغزو دولة ذات سيادة يجب قبوله أو اعتماده»، لكنه قال «الرئيس الروسي حسب حساباته بشكل جيد، واختار أداة عسكرية لتحقيق أهدافة في بلد يقع على حدوده ومنقسم عرقيًّا وسياسيًّا بين مؤيد ومعارض لروسيا».

وأوضح: «حسابات بوتين الناجحة، في مقابل حسابات الرئيس الأوكراني الخاطئة بالرهان على دعم غربي وأميركي لم يحدث أو على الأقل بالصورة التي تردع روسيا»، منوهًا إلى «نجاح روسيا لأنها امتلكت أدوات فعالة وهدفًا واقعيًّا دون أن يعني ذلك أنه انتصار لأي قيمة عليا».